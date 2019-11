Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Fin de semana de suerte para tu signo, las energías se alinean para que estés de lo mejor. Este viernes será de juntas en cuestiones de trabajo y el cierre de contratos nuevos, sólo recuerda que no debes platicar tus asuntos personales para que no caigas preso de las envidias. Un amor del pasado te vuelve a buscar, pero te recomiendo cerrar ese ciclo y seguir feliz con tu pareja. A los Aries solteros les viene un amor nuevo y muy apasionado del signo de aire que será muy compatible. Arreglas asuntos de pagos de tu tarjeta de crédito. Preparas un viaje en estos días para irte a la playa a descansar. Recuerda que estos días te podrás reinventar, iniciarás una dieta y, sobre todo, cambiarás de actitud. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 17 y 21. Usa prendas de color blanco para atraer energía positiva.

Tauro

Viernes de muchas energías encontradas, por eso te recomiendo no discutir en tu ambiente laboral y no solicitar ningún crédito. Te invitarán a muchos eventos, así que trata de organizar mejor tu tiempo para que puedas acudir a todos y conocer a personas muy importantes. Sal de paseo para estar en contacto con la naturaleza y llenarte de energías positivas. Decides tomar un curso en estos días a fin de estar mejor preparado en tu ámbito laboral. Te viene un golpe de suerte con los números 04, 07 y 32. Usa más el color rojo en tu ropa para cortar las vibras negativas. Cuídate de problemas de infección de garganta y trata de ir con tu médico. En cuestión amorosa serán unos días de mucha pasión con tu pareja, mientras que a los solteros les llegará un amor muy compatible del signo de agua. Mandas a arreglar tu coche.

Géminis

Gozarás de tres días de mucha suerte para salir adelante de todos los malos momentos por los que atravesaste en las últimas semanas. Debes aprovechar esta racha de buena energía para reinventarte. Este viernes será ideal para ir de compras y cambiar tu look, recuerda que a tu signo le gusta llamar la atención. Te invitarán a algunas fiestas, sólo trata de controlar el alcohol y no comer en exceso para no sufrir cruda moral después. En cuestiones amorosas analizarás a fondo tu relación, recuerda que si se te presentan problemas difíciles de solucionar, quizá la decisión más sensata sea cerrar ese ciclo y estar solo por un tiempo. Te invitan a salir de viaje con tu familia. Te viene un golpe de suerte el domingo con los números 05, 32 y 44. Trata de usar más el color azul, eso te ayudará a tener más suerte.

Cáncer

Atravesarás por algunas preocupaciones en cuestiones laborales, te recomiendo que trates de calmarte, haz bien tu trabajo y recuerda que estos momentos de estrés son temporales y siempre nos enseñan una lección. Ten discreción con las personas que no conoces mucho para que no caigas en problemas de chismes. Te invitan a trabajar en un proyecto relacionado con la política, siempre has sido un líder natural, así que te irá de lo mejor. Cuídate de problemas de estómago y trata de llevar una alimentación más saludable. Retomas una relación con un amor del pasado, sólo trata de aprender de tus errores para no repetirlos. Mídete en tus gastos y deja de comprar artículos que no necesitas. Gozarás de un golpe de suerte con los números 19, 32 y 77. Usa más el color verde para atraer la abundancia.

Leo

Estarás rodeado por una energía muy positiva en cuestiones amorosas. Si tienes pareja tendrás días de mucha pasión e incluso hablarán de comprometerse. A los Leo que son solteros les llegará un amor inesperado, pero que será muy compatible desde el primer momento. Este viernes tendrás mucho trabajo y acudes a juntas con tus superiores para cambios de proyectos, así que debes organizar mejor tu tiempo y no caer en provocaciones de tus compañeros. Recibes un dinero extra por cuestión de lotería con los números 03, 05 y 21. Tu mejor día será el sábado, te recomiendo que vistas de colores fuertes para atraer la suerte. Haces algunas remodelaciones en tu casa. Sigue con la dieta y el ejercicio para ayudarte a liberar el estrés. Ya no confíes tanto en las personas que acabas de conocer, te puedes llevar una desilusión.

Virgo

Es momento de lograr todo lo que te propones, sólo debes recordar que lo importante para tener éxito es ser fiel a tus convicciones y mantener la perseverancia. A veces tu signo cae en depresiones y angustias, por eso te recomiendo que hagas ejercicios de respiración y meditación; sal a caminar para que así las energías positivas te rodeen más tiempo. Viernes de hacer pagos de tarjeta de crédito y de tu coche. Necesitas administrar mejor tus recursos para que después no te veas en apuros económicos. Ya no busques a ese amor del pasado, si no te valoró en su momento es mejor dejarlo atrás. Este fin de semana será de amores nuevos y muy compatibles del signo de fuego. Te invitan a una fiesta el sábado en la que te divertirás mucho. Te viene un golpe de suerte con los números 00, 21 y 33. Usa mucho el color morado.

Libra

Fin de semana de analizar un cambio en tu actitud, recuerda que debes aprender de todo lo que has vivido y así evitar cometer los mismos errores en tu futuro. Sales de paseo cerca de tu ciudad para llenarte de energías positivas. Tendrás una sorpresa económica en estos días. Recibes una invitación para salir de viaje en este mes. Cuídate de problemas de estómago e intestino, trata de ir con tu médico, recuerda que no debes automedicarte y tampoco seguir dietas sin antes consultar a un especialista. Te proponen cambiarte de casa o irte a vivir con alguien, recuerda que salir de la casa de tus padres siempre es un gran paso para madurar. Fin de semana de mucho trabajo atrasado, esfuérzate para ponerte al día. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 44 y 78. Usa más en tu ropa el color azul marino.

Escorpión

Fin de semana para reflexionar sobre lo que has hecho en tu vida y decides que es el momento de reacomodar todos tus sentimientos y empezar a ver qué es lo que realmente te conviene hacia el futuro. Tu signo es muy impulsivo, por eso necesitas pensar con la cabeza fría para saber qué es lo mejor. Durante este viernes sales de viaje por cuestiones laborales; aprovecha para liberar el estrés. Un amor te busca para arreglar situaciones del pasado; debes aprender a no guardar rencor para que no cargues con energías dañinas. Sábado de fiesta, sólo trata de controlar tu consumo de alcohol o comida par evitar cruda moral. Te invitan a comer el domingo y será alguien del signo de Piscis o Cáncer. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03, 19 y 22. Viste de colores claros para atraer la abundancia.

Sagitario

Fin de semana en el que tendrás atracción de energías positivas, especialmente en cuestiones económicas, así que aprovecha al máximo para los contratos nuevos. Trata de optimizar el tiempo y así lograr todo lo que tienes en planes para tu vida. Te llega un golpe de suerte el día sábado con los números 04, 18 y 23. Usa mucho el color azul para atraer abundancia. Un amor del signo de Acuario o Géminis volverá más fuerte a tu vida. Cuidado en las calles, sobre todo con los robos, trata de ser más precavido. Te regalan un perfume o reloj. Te piden prestado y será un familiar. Sales el domingo a pasear con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida son en compañía de tu familia. No dejes que la flojera te gane, sigue con el ejercicio y la buena alimentación para que te veas de lo mejor.

Capricornio

Es momento de dejar de obsesionarte por todo lo que ha fracasado en tu vida, recuerda que siempre será mejor tener un aprendizaje que te ayude a crecer, por eso te recomiendo que veas hacia adelante y dejes el pasado atrás. Tendrás muchas presiones en el trabajo, pero no debes caer en provocaciones. Controla tus gastos y trata de ahorrar para las compras de Navidad y Día de Reyes. Organizas unas vacaciones para fin de mes con tus amigos. Los que tienen pareja seguirán muy estables; los solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos de Aries, Géminis o Libra. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 06, 10 y 32. Pides dinero prestado a un familiar para hacer un pago. Ve con tu médico, tendrás algunos malestares de la piel que es mejor revisar antes de que se vuelvan algo grave.

Acuario

Atravesarás por una etapa de conocer a personas nuevas para entablar una relación sentimental, así que no te cierres tú mismo y déjate querer, ya es el momento de tener una pareja estable. Inician tres días de estar con muy buena suerte alrededor de ti. Tendrás mucho trabajo y juntas de última hora, así que trata de concentrarte para que des lo mejor de ti. Recuerdas mucho a alguien muy importante en tu pasado, pero ya debes dejar eso atrás y continuar con tu vida. No te involucres mucho con tus compañeros de trabajo y tampoco comentes demasiado sobre tu vida personal para evitar problemas de envidias. Te compras ropa para cambiar de look. Recibes un dinero por la venta de un coche. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 32 y 88. Usa el color rojo en tu ropa para atraer la abundancia.

Piscis

El amor toca a tu puerta este fin de semana, recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja para motivarse a salir adelante y estás en tu época de tener una relación más formal. Liquidas algunas deudas y comienzas a ahorrar para los gastos de fin de año. Recuerda que tu signo es de agua y eso te hace ser muy sentimental y lleno de arte, así que trata de tomar un curso de diseño o fotografía para explotar tu talento natural. Mandas a arreglar tu coche para venderlo. Cuídate de problemas de pulmón y garganta, trata de dejar o reducir el consumo de cigarro. Recibes una visita inesperada en tu casa. Te busca una ex pareja para volver, trata de cerrar ese círculo. Vístete de color blanco este fin de semana, te traerá alegría a tu vida. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 08, 21 y 99.

