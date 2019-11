Así es como Mercurio retrógrado está afectando la vida de cada uno de los signos del zodiaco

Esta es la tercera fase de Mercurio retrogrado noviembre 2019 la cual sigue su cauce bajo los signos de agua activando una serie de conflictos personales y sentimentales ligados a cada signo del Zodiaco, que los invita a conectarse con la intuición, pero sobre todo con el espíritu. Por eso te presentamos la forma en la que Mercurio retrogrado dice presente en la manera de actuar de cada uno de los signos del Zodiaco.

Aries

Es momento de dejar de lado todas las indecisiones para saber escoger, no puedes seguir dejando que las oportunidades sigan pasando de largo, por eso este Mercurio retrogrado noviembre 2019 te invita a la decisión.

Tauro

Tauro, Mercurio retrogrado afectará seriamente tus relaciones, sobre todo para aquellos que son solteros y están en búsqueda de aventuras, nada de eso será posible por ahora, así que no pienses que eres tú el culpable.

Géminis

Los problemas o discusiones estarán a la orden del día por eso debes pensar muy bien lo que vas a decir, porque si no desencadenarás más guerras de las que ya atraviesas con esta retrogradación.

Cáncer

Tus poderes de casi adivinar las cosas o ese efecto de detective que a veces tienes no estará presente con Mercurio retrogrado noviembre 2019, debes aprender a mirar más allá de lo que veas para no llegar a falsas conclusiones.

Leo

No todo lo que hagas será para bien, y más cuando tu autoestima supera las expectativas de los demás. Es tiempo de reconsiderar muchas cosas y estar atento a lo que pasa a tu alrededor, pero cuidando muy bien tus comentarios.

Virgo

Virgo, con Mercurio retrogrado todo será un caos en tu círculo de amigos, los malentendidos estarán a flor de piel, no solo en ese aspecto sino en tu economía, mira bien cada paso que des con tus ahorros.

Libra

Es tiempo de ser aún más sincero de lo que ya eres, a diferencia de otros signos a ti Mercurio retrogrado te pide que no calles, que te expreses porque es momento de soltar las verdades, hazlo y serás otra persona.

Escorpio

Escorpio, tal como eres, lo será Mercurio retrogrado contigo, la frialdad, lo vengativo y posesivo formará parte de tu universo estos días, solo que por fin serás el espectador de lo que haces cuando todos te traten como tú a ellos.

Sagitario

Muchas equivocaciones, eso es lo que más llenará estos días tu vida. Estas no solo estarán presentes en tu trabajo, sino en tus relaciones. Se acercan diferencias muy marcadas con tus afectos, ten calma Sagitario.

Capricornio

Si pensaste o creíste que estarías relajado estos días, pues no Capricornio, vienen situaciones muy complejas, discusiones cara a cara que deberás controlar y mucho más en tu trabajo con tus superiores.

Acuario

Acuario, los errores no serán tuyos sino de quienes te rodean, llegará un momento en el que sentirás que todos se confabularon para hacerte perder tiempo o aciertos, solo relájate Mercurio retrogrado noviembre 2019 pronto pasará.

Piscis

Sentimientos encontrados podrán revertir muchas situaciones y decisiones, pues pareciera que Mercurio retrogrado no quiere darte una tregua en esta tercera fase, lo que mejor no cuentes con nada hasta no verlo materializado.

