Una madre casi muere de un infarto porque su hijo no entendía la tarea

La molestia de una mujer en China llegó al extremo cuando sufrió un ataque al corazón porque su hijo no comprendía la tarea de matemáticas que ella trataba de explicarle. La madre casi muere por su enojo.

Según los reportes la mujer de apellido Wang, se dispuso a ayudar a su hijo con los problemas matemáticos, sin embargo, aunque ella trataba de enseñarle, el niño no entendía.

El enojo fue tal que la madre comenzó a alterarse. Empezó a sentir que no tenía suficiente oxígeno y sentía nerviosismo, por lo que el esposo la llevó de emergencia a un hospital, donde le detectaron un ataque al corazón.

La madre casi muere, pero la rápida atención médica la salvó

“Traté de explicarle muchas veces. Pero todavía no podía responder correctamente. Empecé a enojarme y me dieron ganas de explotar. De repente, me sentí nerviosa y sin aliento. Llamé rápido a mi esposo y le pedí que me llevara al hospital”, contó la mujer.

La señora Wang no tuvo consecuencias fatales gracias a la rápida atención, pero los médicos aseguraron que de no haber acudido rápidamente al centro de salud podría haber padecido un paro cardíaco.

Lo que dejó con dudas a quienes siguieron la noticia es si el pequeño logró finalizar su tarea con éxito, ya que su madre consiguió enseñarle.

Te mostramos en video: