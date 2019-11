Esta es la revelación que cada signo del zodiaco tendrá esta semana

Aries

Aries puede sentirse inseguro acerca de una relación esta semana, y podría alentarlo a hacer algo drástico al respecto. Sé paciente. No es necesario que te obsesiones con la situación, ya que estás sanando y soñando con el futuro de una manera profunda. Tienes muchas más posibilidades a tu alrededor, así que concéntrate en tu propio viaje, no en el de otra persona.

Tauro

El drama puede estar distrayéndote de tu trabajo, así que trata de no quedar atrapado en el chisme o el comportamiento pasivo-agresivo cuando deberías concentrarte. Compite contra tu antiguo yo, no contra alguien más. Estás obteniendo una perspectiva más clara de tus relaciones, el amor que estás dispuesto a dar y el amor que te gustaría recibir. Sé la persona que quieres tener.

Géminis

Podría haber algunos sentimientos intensos en torno a un romance esta semana. Si estás jugando un juego de gato y ratón con tu enamorado, es posible que te estés agotando emocionalmente. Si te quieren, te lo mostrarán. Estás pensando profundamente en cómo puedes hacer malabares con tus prioridades de una manera más significativa. Escriba listas de tareas y practique tomando decisiones más saludables. Estás haciendo progresos.

Cáncer

El control de daños puede ser necesario en el frente de la casa, pero no convierta un pequeño problema en uno insuperable. Un enfoque más suave puede ser todo lo que se necesita, y recuerde, nunca tome el comportamiento de otra persona personalmente. Tienes el poder de crear un arte verdaderamente mágico esta semana si estás dispuesto a reconocer lo creativo que eres. El romance te rodea. Abre tu corazón a eso.

Leo

Ten cuidado con tus palabras. Tienen un poder serio, y si estás hablando desde un lugar negativo, puedes estar infligiendo más daño del que quieres. Recuerda que todo lo que tienes control es sobre ti mismo. Te sientes muy comprometido con tu hogar esta semana y es ideal para pasarlo con seres queridos cercanos o para alegrar la energía de tu espacio personal.

Virgo

Puede sentirse increíblemente competitivo, especialmente cuando se trata de sus finanzas. Recuerde que la autoestima va más allá de lo llamativo que es su automóvil o cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria. Todo eso puede ser quitado de ti, pero tu fuerza innata no puede serlo. Eres una presencia curativa esta semana y un pensador creativo. Disfruta de lo brillantes que son tus ideas. Asegúrate de explorarlos.

Libra

Puede sentirse motivado para hacer un cambio serio en su vida, pero ¿sabe qué necesita cambiar? Puede que estés persiguiendo lo incorrecto, y al final descubres que estabas culpando a algo que es irrelevante. Estás manifestando lujo en este momento y ni siquiera lo sabes. Recuerda pensar desde un lugar de abundancia. Solo atraerá más abundancia.

Escorpio

Tu mente puede ser un lugar oscuro y aterrador esta semana, así que asegúrate de no aislarte de tus preocupaciones. No confíes en algo que te ha decepcionado repetidamente, pero tampoco dejes que oscurezca tu esperanza para el futuro. Estás descubriendo capas más profundas de ti mismo y deberías enamorarte de todo lo que aprendas. En este momento, estás exactamente donde necesitas estar.

Sagitario

Puede sentirse seriamente motivado para hacer realidad sus sueños. Sin embargo, no hay necesidad de apresurarse y hay espacio para todos en la línea de meta. Apoya a alguien que tiene éxito porque es solo una prueba de que tú también puedes tener éxito. Por ahora, sueña con el éxito y visualiza que sus ideas cobrarán vida.

Capricornio

Es posible que sienta que su autoridad está siendo cuestionada esta semana y podría ponerlo a la defensiva. Solo recuerda que ya tienes el poder. Su confianza constante dice mucho. Estás profundizando tantas amistades y estableciendo conexiones con personas que te brindan tantas oportunidades en tu vida. Recuerde comunicarse y comunicarse.

Acuario

Puede sentir un sorprendente deseo de libertad esta semana, por lo que si está limitado por planes o mentalidades que no coinciden con su verdad, permítase un escape honesto. Estás evolucionando y necesitas espacio para evolucionar. Hay cosas mágicas que suceden en tu carrera y lentamente estás construyendo algo increíble. Recuerda ser paciente y cultiva tus proyectos suavemente.

Piscis

Si está lidiando con sentimientos de celos o amor no correspondido, sepa que no está siendo ridículo. Eres solo humano y tu gran corazón no es fácil de contener. Solo recuerda que no todo es lo que parece y pronto te sentirás diferente. Olvídate de estas preocupaciones llevándote a una aventura. Estás aprendiendo a ver el mundo con una luz mucho más brillante.

