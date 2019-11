Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Síguelo en su Facebook.

Pide tu hora al: +56 99226 7881

Aries

Siete de Espadas

Los triunfos verdaderos son aquellos que cuestan, aquellos en que se han dispuesto todos los medios legítimos con el fin de alcanzarlos. Si han llegado haciendo lo de rutina o por estar en el lugar apropiado en un momento justo, no pueden calificarse como triunfos, a lo sumo, quizá, aciertos. Pero, tú estás llamada a los verdaderos, no a los que parezcan serlo.

Tauro

La Sacerdotisa

Estás dotada de la capacidad para percibir aquello que para los demás pareciera muy lejano. En estos días esta facultad estará aumentada y mejorada, lo que te permitirá ver o percibir más allá que de costumbre. Aprovecha el momento para resolver situaciones complejas, definir o ultimar algunos planes o para lo que tú creas conveniente o necesario.

Géminis

Dos de Bastos

Tienes todo al alcance de la mano para cambiar aquello que te pueda tener experimentando un sentimiento ingrato o de malestar. Tal vez, seguir dándole vuelta a los temas no te conduzca a una salida satisfactoria. Este puede ser el momento de la acción más que de la reflexión.

Cáncer

Ocho de Copas

Este puede ser un buen momento para la introspección, la reflexión, y el ensimismamiento. De vez en cuando se hace necesario y conveniente, no obstante, siendo una situación tan personal e íntima, no debiéramos hacerla notar a nuestros seres queridos, no lo entenderían y para ti el ejercicio incluso sería menos efectivo.

Leo

Dos de Espadas

“Después de la oscuridad viene la luz”, si estás en un momento con alguna dificultad para descifrar o entender, a cabalidad, tu actual situación pronto se disipará la oscuridad y se hará la verdad. Sobre todo en aquello que quieres, es cuestión de un poco de paciencia. Mientras tanto, hacer algo distinto, en cualquier ámbito, quizá te ayude.

Virgo

Cinco de Bastos

Si el lugar de trabajo en que te desempeñas se torna complejo, por exceso de malentendidos, o la actividad que realizas sufre de malas prácticas, atribuibles a terceros, haz un esfuerzo para no inmiscuirte, en modo alguno, en esas situaciones pues no son dignas de ti y podrían dañar tu trabajo innecesariamente.

Libra

Caballero de Copas

Durante estos días lo más recomendable será que, en todo lo que hagas, seas tú misma, con los mínimos filtros, solo aquellos de sentido común. El máximo provecho en lo que hagas y en el lugar que sea o con las personas que tengas que interactuar será manifestando a plenitud tu ser interno, además de tu personalidad, sociabilidad, encanto, y todo lo mejor que tienes y que te define.

Escorpio

La Muerte

Este un momento importante, cuya posibilidad de trascender depende solo de ti. La vida, en este instante, te da la oportunidad de hacer un pequeño balance cuya característica principal será realizar un borrón y cuenta nueva con tu pasado, del cual solo debes extraer la experiencia para iniciar un ciclo distinto, según tus deseos y proyectos.

Sagitario

Diez de Espadas

Nadie, ni el más optimista de los seres humanos, escapa de experimentar días confusos, pesados y complejos. Por las más diversas razones o los más variados motivos. Tampoco tú. Lo más recomendable de estos días será asumirlos como vienen, sin cuestionamiento, y menos si poco o nada depende de ti. En este caso, solo ocúpate de aquello que puedas resolver.

Capricornio

El Ermitaño

Durante esta semana serás la mejor consejera de ti misma, bastará tu experiencia y conocimiento de la vida y de tu actividad profesional para ir encontrando, sobre la marcha, la solución a cada problema, sin aspavientos, con paciencia y sabiduría y con la reserva que muchas veces te acompaña. El resultado de todo esto puede ser el mejor.

Acuario

Reina de Copas

Los días de esta semana podrás transformarlos según tu parecer y en lo que en tu fuero interno pienses que es lo mejor para ti y para definir el período como una buena semana. No se trata de magia, si no de una predisposición anímica positiva, mezclada con una especial sensibilidad, inspiradora de afectos y matizada de amor.

Piscis

Ocho de Espadas

Puede haber cierta tendencia en estos días a sentirlos como complejos o difíciles. Es posible que lo sean, sin embargo, y no obstante lo anterior, siempre en esta experiencia hay un grado menor o mayor de subjetividad que solo depende de ti, por lo que, sin cambiarlos en su esencia puedes experimentarlos mejor de lo que puedan ser.

Te recomendamos en video