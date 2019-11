La vida amorosa de estos signos cambiará durante Mercurio retrógrado

El Mercurio retrógrado generalmente no es algo que la gente espere. Sin embargo, desafortunadamente, Mercurio retrógrado es exactamente lo que sucede entre el 31 de octubre y el 20 de noviembre, en el signo de Escorpio, lo que significa que los problemas que enfrentaremos pueden estar relacionados con el dinero, el romance y el sexo.

De esta manera, Mercurio cambiará la vida amorosa de estos signos del zodiaco:

Tauro

Normalmente, no se recomienda saltar a nada nuevo durante Mercurio retrógrado, pero hagamos una excepción para ti, Tauro. La astróloga Lisa Stardust dijo: "Un encuentro casual te hará creer en las conexiones de vidas pasadas. No digas que no a salir en una cita, incluso si no son de tu tipo. ¡Puedes divertirte!".

Cáncer

Cáncer, tienes la oportunidad de conocer a alguien nuevo, pero no debes esperar que venga a tu vida con mucha facilidad. Stardust dijo: "Mientras te expongas, puedes conocer a alguien nuevo. ¡No seas tímida!" Tómalo como tu objetivo para este período retrógrado: se más social.

Escorpio

Mercurio retrógrado ocurre durante la temporada de cumpleaños, por lo que, por supuesto, ¡tendrá algún tipo de efecto en tu vida amorosa! Stardust dijo: "Incluso si no está seguro de tus posibilidades en Tinder, no te preocupes porque puedes encontrar a alguien que le gustes es la vida real ¡Mantén los ojos abiertos!".

Capricornio

Capricornio, es posible que no conozcas a alguien nuevo, pero es posible que una relación existente se vuelva un poco más seria. "Un amigo con beneficios puede elevar su estatus a compañero de cama permanente", dijo Stardust. "Está abierta a la relación que evoluciona".

