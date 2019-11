Así enfrenta la traición de su pareja los signos de fuego

Cada persona enfrenta las situaciones de manera diferente, incluyendo la traición de su pareja. En esto no solo influye la personalidad, sino el universo a través de los signos del zodiaco. Y es que para algunos es imposible olvidad, para otros perdonar mientras otros simplemente cierran la página y comienzan una nueva historia.

En esta oportunidad te contamos cómo afronta la traición de la pareja los signos de fuego. Esto te ayudará a saber si cuando dijo que ya había superado y olvidado todo no estaba mintiendo.

Aries

A los arianos les duele profundamente una traición, pero cuando se trata de la pareja terminan todo sin mirar atrás. Cierran la página sin pensar en venganza, sino en olvidar y no saber nada más de esa persona. Para ellos quien no es leal no se merece ni lágrimas.

Leo

Leo es un signo que le encanta que le rindan pleitesía y estén pendiente de él, pues su ego es muy alto. Así que, al saber que alguien no lo valoró ni le dio el puesto que se merece, lo desechan de su vida sin perdonarles jamás esa traición, ya que piensan que de hacerlo la otra persona volverá a cometerla.

Sagitario

Aunque este signo es bien equilibrado para asumir las experiencias de la vida en temas de pareja no es así. Una traición los destroza y jamás perdonará esa traición por lo que no dudará en terminar la relación.

