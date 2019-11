Esto es lo que le espera en noviembre a los signos de tierra

Está próximo a comentar un nuevo mes, el penúltimo del año y ya los astros revelan lo que viene para los signos durante el mes de noviembre, por lo que en esta oportunidad te presentamos Los astros revelan qué llega para ti en este mes, poco antes de cerrar el año. Siguen los cambios de energía y grandes oportunidades para algunos afortunados

Noviembre sigue con la transformación profunda, mucho espacio para cerrar ciclos, para trabajar la paz interior y visualizar los que se desea lograr para el cierre del año.

Será un mes cargado de buena vibra, conoce un poco más de lo que vivirán los signos de tierra en noviembre:

Tauro

Será un mes para disfrutar de los tuyos, para valorar el tiempo con la familia, te sentirás tan cercanos a ellos que lograrás una paz interior que te ayudará a conectarte con el éxito en diferentes ámbitos de tu vida haciéndote sentir feliz y realizado. De hecho, podrás conocer a una persona que puede llegar a ser protagonista de tu futuro.

Abre bien los ojos y tu mente, no juzgues a la primera y no ignores a otros solo por pensar diferente a ti, quizá es lo que no sabías que estabas buscando.

Virgo

Las cosas malas ya pasaron así que abre la puerta a un nuevo ciclo en tu vida. Ocúpate en hacer planes con tus amigos, a ser proactivo y participar en las actividades que se propongan en tu lugar de trabajo esto te hará sentir muy motivada para hacer cambios en tu vida y lo mejor es que todo saldrá bien, más de lo que pudieras imaginar.

Por fin estás ordenando tu vida, te quieres sentir estable y no es cosa fácil, pero prepárate, viene lo mejor.

Capricornio

Llegó el momento de ponerle fin a esa relación que atormenta tu vida, ya aprendiste lo que tenías que aprender, ahora viene el momento de darte un respiro y recomenzar. Esto te ayudará a renovar ciclos importantes con tu lugar de trabajo, con tus amigos. Dejarás de sentirte insatisfecho para darle paso a la comodidad.

Vive de acuerdo a tus reglas, después entenderás que fue la mejor decisión, no te juzgues, por el contrario, disfrútate.

