Los signos del zodiaco que despedirán octubre con un golpe bajo y traicionero de sus parejas

Finaliza el mes de octubre, una temporada muy agitada para todos los signos del zodiaco. Todos han tenido que lidiar con las emociones propias de las fases de la Luna y de Mercurio retrógrado.

Aunque a fin de año siempre la energía es festiva, estos signos del zodiaco terminarán octubre con el corazón roto.

Signos del zodiaco que despedirán octubre con el corazón roto

Aries

La relación con tu pareja estará tensa, porque ambos se dejarán llevar por dudas y hechos del pasado que los sigue afectando en el presente. Verás mensajes de la ex novia de tu pareja que te romperán el corazón, porque aunque él te hizo creer que ya la había superado, todavía sigue pensando en ella. Debes comenzar noviembre enfocada en tu presente y en superar todos los hechos negativos que han rodeado tu vida en los días recientes.

Tauro

Los problemas con tu pareja surgirán porque él nunca escucha tus deseos, no se preocupa por tus necesidades. Eso te romperá el corazón porque sientes que tu pareja te usa y percibes que no le importas verdaderamente. Tú siempre tratas de complacerlo, pero él no se esfuerza nunca en complacerte a ti, lo que te llevará a tomar una decisión definitiva sobre su relación con él.

Acuario

Aunque pensabas que tu relación iba viento en popa, poco a poco el panorama se ha ido oscureciendo porque tu pareja quiere controlarte demasiado, quiere saber a cada instante dónde estás o qué estás haciendo. Además, te agobian sus constantes cambios de humor repentino que te dejan sentimentalmente inestable. A corto plazo buscarás la opción más tranquila para ti, así te rompa el corazón dejar a tu pareja.

