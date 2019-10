Te compartimos los detalles del nuevo sencillo 'Mala' de Ana Paula

La ecuatoriana, Ana Paula Pérez, más conocida como Ana Paula acaba de lanzar su sencillo #7 llamado 'Mala'. Una canción de género urbano, que fue producido por los ecuatorianos Rocko y Blasty.

Ana Paula, quien también continúa fortaleciendo su carrera como actriz, en la serie de Netflix 'Go, vive a tu manera' nos contó en una entrevista para Nueva Mujer, los detalles de la producción de esta serie y su nueva canción.

La ecuatoriana, quien acabó de llegar de Argentina, después de cinco meses radicada allá, se encuentra visitando los distintos medios del país para la promoción de su nuevo sencillo 'Mala'.

La canción fue producida por el dueto ecuatoriano, Rocko y Blasty. Sin embargo, Ana Paula asegura que se siente muy identificada con la canción y aunque debe tener otro valor para los compositores, ella lo interpreta de otra forma.

El video de 'Mala' se grabó en Argentina, como sus últimos tres sencillos. 'La esencia' de esta canción es mostrar el lado de las mujeres, después de haber pasado por una decepción amorosa.

"Mala no es una chica que sale todos los fines de semana y luego quiere estar con uno y con otro, no, ese no es el concepto que quiero trasmitir, sino más bien, 'Mala' representa esa seguridad que tenemos la mujeres y que lo vamos perdiendo a la hora de enamorarnos". Dijo Ana Paula, sobre el significado de la canción para ella.