10 situaciones que seguramente estás viviendo este fin de quincena si eres mala administrando tu dinero

Fin de la quincena

La mayoría de la gente no es muy buena ahorrando o manejando sus finanzas. Normalmente son pocos los que llegan tranquilos y a gusto a la quincena.

Si eres de los que en los primeros días gastas sin medirte en lo absoluto, y después está llorando por la falta de presupuesto. Bueno, seguramente te sentirás muy reconocido en estos puntos.

1.-¡Adiós buen café!

O si tienes suerte comprarás de los que venden en la calle de a 8 o 12 pesos. Conforme van pasando los días, la calidad del café también va bajando.

Seguramente comienzas (solo el primer día) con uno de Starbucks, y terminas diciendo que no tienes antojo ya de café. ¿te ha pasado?

2.- No dejas de ver tu cuenta de banco.

Parece que esperas que entre más la veas, los números van a cambiar.

3.- Haces cuentas para todo.

Comienzas a sacar la libreta, y la pluma para las cuentas de absolutamente todo.

4.- Te vuelves experto en la administrar.

Cuando en los primeros días gastabas sin miedo a nada, en los últimos exprimes cada centavo.

5.-Te preocupan los planes inesperados.

Tu peor enemigo son los planes del momento en donde tienes que gastar.

6.- La tarjeta de crédito es tu único aliado.

Adiós efectivo, hola a las deudas que seguramente te generarás.

7.- Y los tuppers tus mejores amigos.

Otro triste adiós, si no comes en tus tuppers, simplemente no hay comidas. En estos últimos días haces dieta de restaurantes.

8.- Tus estándares bajan demasiado.

Cuando antes querías "consentirte" porque lo "mereces demasiado". Ahora aceptas cualquier cosa que te saque del apuro.

9.- Tienes un nudo en el estómago.

Pensar en los pagos, las deudas y voltear a ver tu billetera te da dolor de estómago.

10.- Juras que no lo volverás a hacer.

Los últimos días de quincena juras que la siguiente te organizarás mejor, y es algo que nunca sucede.

