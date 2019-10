Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

El Emperador

El principio de autoridad, cuando no es formal, se debe sustentar en méritos propios verdaderos y con base real. No por infantilismos basados en cuestiones artificiales o irreales. Tienes condiciones para liderar, por lo que debes abandonar radicalmente tus caprichos en esta materia. No son dignos de ti.

Tauro

Paje de Copas

El personalismo, basado en un amor propio desmedido, no siempre nos ayuda a socializar como sería recomendable, porque genera animosidades en los demás que dificulta nuestro quehacer. Nos olvidamos que también dependemos de los demás para avanzar y surgir. Pertenecemos a un colectivo y en este medio es en donde podemos desarrollar todas nuestras cualidades.

Géminis

Reina de Oros

Posibilidades ciertas de que tus finanzas personales puedan mejorar, pero no será necesariamente por un hecho fortuito, por el contrario, serás tú el factor determinante que provoque el cambio y para eso tienes múltiples posibilidades y habilidades que deberás ponerlas en práctica, según sean tus necesidades.

Cáncer

Nueve de Bastos

Sin darnos cuenta gastamos una importante cantidad de energía física y síquica en andar a la defensiva frente a adversarios o enemigos supuestos. Es una excesiva reacción en un medio en que nos asumimos vulnerables y sentimos la necesidad de la autoprotección. En estos días lo mejor será evitarte ese gasto. Nada ni nadie será una amenaza real.

Leo

Siete de Oros

Semana plena de satisfacciones en diversos ámbitos, todos ellos importantes para ti en lo personal. Aquello que a veces, incluso, mantenemos en reserva para los demás. Estas gratificaciones que lleguen serán legítimamente ganadas y merecidas y pueden quedar atesoradas en tu corazón, a menos que quieras compartirlas.

Virgo

El Mundo

Estás preparada para nuevos desafíos. La experiencia acumulada será suficiente para acometer las tareas y proyectos que tienes que realizar. Solo será necesario afinar ciertos detalles, pero tampoco en exceso. Se gasta mucho tiempo en intentar prever los imponderables, que nunca faltan.

Libra

Diez de Bastos

Todos, cual más cual menos, cargamos el peso de nuestras obligaciones y responsabilidades, según sea el rol que hemos debido asumir en la vida. Hay a quienes les alcanza para llevar la carga de otros y puede ser legítimo e ineludible. Lo que no está bien es hacer por otros lo que otros pueden y deben hacer por sí mismos.

Escorpio

El Juicio

Todo lo que debas decidir, que revista alguna importancia mayor que lo cotidiano o de costumbre, no será fácil, pero tampoco tan complejo. Por lo que debes estar confiada en tu criterio y resolución pues no pondrás en riesgo ningún área de tu vida que realmente importe.

Sagitario

La Templanza

En esta semana todo fluirá en un movimiento constante y armónico, y lo que quieras que pase pasará, dentro de lo razonable y en el ámbito de lo humano, sin abandonar tus propósitos y voluntad que son y serán imprescindibles en todo momento y circunstancia, lo distinto serán los estímulos que se presenten y que potencien tu quehacer.

Capricornio

El Carro

Tus proyectos y planes para esta semana serán realizables según lo decidas y en los plazos que hayas dispuesto. Las dificultades, que nunca faltan, serán subsanables y no obstruirán mayormente tus tiempos. Pon, como siempre, tu empeño en ser artífice de tu vida y constructora de tus sueños.

Acuario

Paje de Bastos

Todo momento puede ser propicio para pensar o desear concretar algún proyecto en un tiempo no tan lejano. No obstante, éste puede ser un tiempo adecuado para comenzar a dar los pasos previos y necesarios que te faciliten la conquista de aquello que requiere un plazo mayor, según lo definas.

Piscis

Seis de Espadas

Si el pasado cercano te pareció complejo y dificultoso, te esperan días más tranquilos sin grandes sobresaltos ni problemas y, comparativamente, mejores. Recuerda que no vivimos en un mundo de fantasía, pero así y todo, esta semana promete ser mejor.