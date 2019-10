"¿Qué más quieres?": Mónica Rincón responde a usuario que le pidió explicaciones tras polémicos dichos

Ayer, se viralizó en redes sociales un desafortunado comentario realizado por Mónica Rincón en las transmisiones especiales de CNN. El hecho ocurrió en medio de la cobertura de las manifestaciones sociales que han marcado al país.

"Péguenle… sáquenle la…", dice la periodista, mientras conducía las noticias junto a Macarena Pizarro. Estos dichos ocurrieron cuando mostraban imágenes de personas detenidas en el toque de queda. Ante el descontento de los televidentes, tuvo que dar explicaciones.

"Este vídeo corresponde a un momento EN COMERCIALES en que comentábamos de manera irónica lo que absurdamente algunos pedían que Carabineros hiciera con los detenidos. Lamento el malentendido que esa ironía haya podido provocar. Siempre he condenado el uso excesivo de la fuerza", sostuvo.

Además, compartió unos momentos en los que condena las agresiones que sufrieron algunos detenidos por parte de militares. "De hecho cuando momentos antes un militar golpeó a un joven ya inmovilizado, dije claramente que eso era un abuso y uso excesivo de la fuerza. Ese es mi pensamiento real y así lo he expresado permanentemente", indicó la periodista.

A pesar de explicar sus palabras, hoy volvió a recibir ataques en redes sociales. En Instagram publicó un video en el que sale un uniformado golpeando a un niño. "Esto no tiene nada que ver con orden y seguridad. Es abuso. ¡Es un niño!", escribió la conductora de noticias.

En el post, recibió comentarios negativos, sobre todo por parte de un usuario que criticó su rol en la televisión. "Se te hace decirlo en la TV. ¿Te da miedo ser parte de los ya quizás cientos de entre muertos y desaparecidos que hay hasta el momento y la tele no anuncia nada mas que descontrol?", comenzó diciendo quien la interpeló.

"Siempre has mostrado inteligencia y altura de mira y sabes que publicarlo en las redes ya no es suficiente. Seguirás perdiendo la confianza de manera exponencial que la gente te tenía. Da la cara por el buen periodismo que hasta el momento no lo has demostrado", agregó.

Ante este mensaje, Mónica Rincón decidió contestar. "Decirle a alguien que 'se le hace' es insultar. Así lo siento yo. Qué te voy a contestar. De hecho te mandé por interno vídeos. Por acá no sé mandarlo tampoco se mandar de más de 30 segundos", comenzó diciendo.

"Para ti nada que te diga será coherente. Subo un vídeo de abuso, no sirve. No lo subo, tampoco. Expliqué lo que pasó en Instagram y en Twiter, adjunté el vídeo en que me criticaban. Adjunté vídeos que muestran como he actuado. En serio, ¿que más quieres?", finalizó.

