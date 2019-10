Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

El Mundo

Este es un buen momento para mirar un poco hacia atrás y evaluar en qué pie estás, es decir, qué has hecho o logrado y qué te puede faltar para sentirte complacida con tus logros, sin importar lo grande o pequeños que puedan ser. Tómalo como un alto en el camino, para hacer ajustes o rectificar rumbos.

Tauro

Seis de Oros

La persona que da, por el solo hecho de hacerlo, puede sentirse satisfecha, y siempre podemos dar o regalar algo, puede ser tangible o no, la materialidad, siendo importante, no es lo único que estamos en condiciones de regalar. Puede ser una palabra oportuna, o escuchar, o solidarizar, o condolerse con el dolor de otro. La que no es capaz de hacerlo se asemeja a lo estéril, que es una condición indeseable.

Géminis

Paje de Copas

El amor autocentrado es inevitable y hasta necesario, se parece al egoísmo, al personalismo y hasta el narcisismo, pero forma parte del instinto y en éso nada podemos hacer. Lo que sí está en nuestras manos es regularlo, moderarlo y tenerlo a raya, pues crea en los demás anticuerpos que, a la larga, nos pueden dañar seriamente.

Cáncer

Ocho de Bastos

Si queremos lograr objetivos o realizar tareas claras y concretas autoimpuestas u obligatorias, lo fundamental es establecer un orden de importancia y, luego de éso, acometerlas. De no hacerlo podemos desperdigar esfuerzos y mal utilizar el tiempo, lo que puede atentar contra los resultados y llegar hasta experimentar la nefasta frustración.

Leo

Dos de Espadas

Te costará sacar alguna conclusión clara y evaluar en qué pie estás y definir tu quehacer o tus próximos pasos. Incluso, puede que enfrentes la toma de decisiones importantes y te complique optar por la mejor. Dilatar un poco tus definiciones o pedir asesoría o consejo confiable, podría ser una buena opción.

Virgo

Tres de Bastos

En la vida vamos quemando etapas, de tanto en tanto, y, si estamos conscientes del hecho, podemos evaluar el momento y definir nuestros pasos futuros. Este es un buen período para hacerlo y, con la seriedad y responsabilidad que tienes, puedes tomar los resguardos para que tu actuar sea, en lo posible, pisando terreno firme.

Libra

Paje de Bastos

Estás en un momento apropiado para avanzar en tus proyectos y propósitos de vida, aunque, en rigor, nada te obliga a hacerlo. Si estuviera dentro de tus pensamientos o planes es oportuno que lo consideres y te pongas en acción. El proceso lo manejas tú, en consecuencia, la prisa, mayor o menor, dependerá solo de ti.

Escorpio

La Justicia

Nada podría justificar que, por un impulso repentino e inmanejable, actúes en contra de tus principios y valores frente a alguien que, supuestamente, te haya ofendido o dañado. Antes de la acción estás obligada a la reflexión y, de esta manera, tu conducta sea concordante con lo justo y ético.

Sagitario

La Muerte

Este no es si no un punto de inflexión en que es oportuno hacer un alto en el camino y ver si avanzamos a la velocidad que queremos. Y, si así no lo fuera, ver qué pasa. Muchas veces cargamos una mochila virtual, con peso muerto, que nos dificulta el andar y se hace necesario vaciarla y quedarnos solo con lo que nos sirve para seguir el viaje.

Capricornio

Caballero de Bastos

Semana provechosa para tus planes de trabajo, todo tendrá la tendencia a destrabarse y a facilitarse, lo que augura la posibilidad cierta de avanzar en pos de los objetivos que definas como prioritarios. Recuerda que en todo ésto la protagonista eres tú y nada se dará por si mismo, al contrario, la conducción de todo ésto está en tus manos.

Acuario

Nueve de Copas

Semana tranquila, sin contratiempos insuperables, con una placentera tendencia a estar de buen ánimo o sentirte complacida con tu vida y con los que te rodean, con lo que has hecho o logrado y con todo aquello que halaga tus sentidos y provoca el sentimiento de que la vida vale la pena vivirla, aunque no vivamos en un mundo de fantasía y, lamentablemente, estamos lejos de ese paradigma.

Piscis

Nueve de Espadas

El sentimiento invalidante del miedo es algo indeseable que todos, cual más cual menos, hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Puede ser inevitable, pero, por lo mismo, debemos desarrollar medios personales o propios para superarlo y sobreponernos a sus efectos. Busca el tuyo, siempre hay maneras personales para lograrlo.