Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Es momento de hacer todo lo necesario para salir adelante de tus problemas. Vienen días de renovación de energía y esto te dará fortaleza en tu vida diaria, pero recuerda que debes tener cautela con lo que platicas para que no se te carguen las envidias. Te proponen un cambio de trabajo; acepta, te ayudará a crecer económicamente. Recuerda que tu signo es fuego y esto te vuelve temperamental, así que controla tu deseo sexual y no caigas con personas que sólo buscan dañarte. A los solteros les llega un amor de Sagitario o Libra que será muy compatible. Preparas tus vacaciones de fin de año. Los Aries con pareja tendrán problemas por celos y pleitos por culpa de terceras personas, así que platiquen antes de juzgar. Tendrás un golpe de suerte el 23 de octubre con los números 02, 15 y 89. Usa el color morado para atraer la abundancia.

Tauro

Tendrás muchas preocupaciones y presión laboral, pero ten en cuenta que a tu signo le gusta quedar bien en todo lo que realiza y eso te obliga a esforzarte para cumplir con sus responsabilidades, por eso te recomiendo tener más paciencia y no caer en pleitos sin razón. Cuídate de problemas de estómago. Si estás soltero será por poco tiempo, porque se te acercará alguien de Libra o Capricornio que hablará de amor sincero. Tendrás un golpe de suerte el 25 de octubre con los números 05, 07 y 09. Usa el color verde, te ayudará a crecer en lo económico. Ya no seas rencoroso con un amor del pasado, trata de quedar en paz. El lado positivo de los Tauro es que son extremadamente sociables, por eso casi siempre son vendedores y líderes; el lado negativo es que llegan a exagerar con su vida amorosa y tratan de quedar bien con su pareja.

Géminis

Enfrentarás problemas económicos, recuerda que necesitas administrarte mejor. Vienen días de nuevos proyectos laborales que te harán sentir de lo mejor. Cuídate de problemas de estrés y nervios, ve con tu médico. Te proponen un negocio de bienes raíces o de cocina, trata de aceptarlo. A veces tu carácter te hace pasar malos ratos con las personas que quieres, así que piensa antes de actuar y controla tus impulsos. Cuídate de las traiciones en el trabajo y escuela. Evita platicar tus asuntos privados. Tendrás un golpe de suerte el 22 de octubre con los números 01, 23 y 38. Usa el color rojo intenso, te traerá abundancia. El lado positivo de los Géminis es su fuerza de voluntad en todo lo que se proponen, mientras que su lado negativo –como buen signo de agua– es que sus celos y venganza de una situación los lleva a perderse demasiado en pleitos.

Cáncer

Habrá buena energía a tu alrededor. Recuerda que debes aprender a quitarte las malas amistades que te rodean y dejar que fluyan las buenas cosas en tu vida. Vendrá una sorpresa en cuestiones laborales que te brindará diversas oportunidades de crecimiento. Arreglas asuntos de una herencia o escrituras con tu familia. Cuídate de problemas hormonales, considera que son tu punto débil. Ya no pidas consejos sobre el amor, sigue tu intuición en el corazón, eso te llevará a escoger a la persona indicada. Los solteros conocerán personas muy afines. Recuerda que lo más fuerte de tu signo es el sexo por ser fuego y por eso necesitas una persona igual que tú del signo de Aries o Capricornio. Tendrás un golpe de suerte el 23 de octubre con los números 07, 12 y 33. Usa mucho el color azul fuerte, te llenará de abundancia.

Leo

Estarás muy pensativo sobre tu vida laboral porque sientes que donde te encuentras no es lo mejor para ti y no te dan la oportunidad de crecimiento que necesitas. Recuerda que tu signo siempre se empeña en conseguir el éxito en todo lo que se propone, así que trata de buscar algo mejor en tu vida. Te proponen irte a vivir al extranjero, analiza bien el proyecto y platícalo con tus seres queridos. Cuídate de problemas de garganta y migraña. En cuestiones amorosas sientes que se aleja de tu vida alguien muy importante por tu forma de ser, pero recuerda que el signo de Leo es muy complicado en las relaciones de pareja. A los solteros les llega un amor nuevo del signo de Aries, Cáncer o Escorpión. Tendrás un golpe de suerte el 22 de octubre con los números 00, 21 y 45. Usa el color verde claro, te llenará de buenas energías.

Virgo

En esta semana que inicia seguirás con buena suerte en todos los sentidos; sin embargo, te recomiendo controlar tu carácter en las situaciones complicadas que enfrentes. Te llegará la oportunidad de un mejor trabajo. Debes buscar una relación más formal en tu vida y dejar a un lado la costumbre de salir con varias personas a la vez, ya que puedes lastimar los sentimientos de alguien. En estos días sentirás la necesidad de reinventarte y empezar a progresar en todo lo relacionado con tu economía. Toda la energía espiritual estará de tu lado para hacer florecer todos tus proyectos, así que aprovéchala. En el amor tus signos más compatibles serán Aries, Cáncer y Piscis; además, el amor verdadero llegará a tu vida en breve. Tus números mágicos y con los que tendrás mucha suerte en los juegos de azar son 01, 09 y 13.

Libra

Semana para reflexionar sobre tu vida laboral. Considera que tu signo siempre es el líder en cuestiones administrativas y de recursos humanos. Ten cuidado con problemas financieros, trata de ahorrar y pagar a tiempo tus deudas. A veces piensas lo que no es, sobre todo, en cuestiones amorosas y eso te causa problemas de pareja; trata de hablar y poner en orden tu vida sentimental. Sigue con tu ejercicio y dieta, que ya te ves de lo mejor. A los Libra que se encuentran solteros les viene un amor de Aries o Géminis que será muy compatible. A los que tienen pareja les recomiendo mejorar su comunicación y propiciar momentos agradables. Te invitan a una fiesta familiar en estos días. Tendrás un golpe de suerte el día 22 de octubre con los números 02, 11 y 99. Usa el color rojo, eso te llenará de abundancia.

Escorpión

Realizarás diversos trámites en tu trabajo y pagos de tarjeta de crédito. En estos días te harán una invitación para formar una sociedad en cuestiones de comunicaciones o administración que te dejará más ingresos; trata de aceptarlo. En tu trabajo se realizarán juntas para cambios de puesto y el cierre de mes, así que trata de estar muy al pendiente de todas tus responsabilidades. Cuídate de problemas de intestino e infección estomacal, recuerda que es tu punto débil. Te busca un amor del pasado para pedirte un dinero, recuerda que tu signo es agua y eso te vuelve un buen ser humano a quien le gusta ayudar a las personas que ama. Tendrás un golpe de suerte el 24 de octubre con los números 00, 23 y 71. Usa mucho el color amarillo, te ayudará a estar mejor económicamente. Los solteros conocerán un amor de Cáncer, Leo o Piscis que será muy compatible.

Sagitario

Recapacita sobre lo que te ocurre, recuerda que tu signo es muy controlador y eso te pone en constante estrés por no poder lograr lo que quieres. Vienen días de juntas en tu trabajo para cambios de proyectos o actualización de sistemas, así que trata de estar muy atento. Recibes un dinero extra por una comisión o la venta de un coche, así que trata de ahorrarlo. Cuídate de problemas de estómago, recuerda que es tu punto débil. Ya no te pongas a la defensiva con tu pareja, recuerda que eres fuego y eso te vuelve muy explosivo. A los Sagitario que están solteros les viene un amor nuevo de Géminis, Libra o Aries. Tendrás un golpe de suerte el 22 de octubre con los números 03, 21 y 88. Usa mucho el color azul fuerte, recuerda que te rige el planeta Marte y eso te hace de una personalidad inspiradora y magnética en todo lo que realizas.

Capricornio

Realizas pagos de última hora. Tendrás días de mucho trabajo y con mucha carga de estrés, así que trata de controlar tu carácter, no caer en provocaciones de tus compañeros de trabajo y no pelearte. Recordarás a alguien que ya no se encuentra contigo, trata de orar y desearle que sea feliz. Te llega un amor de Aries o Virgo que podría ser tu pareja perfecta, recuerda que debes darte tiempo para el amor y tratar de ser feliz. A los solteros les viene un embarazo que los hará muy felices. Sigue con tus estudios o inicia una maestría, considera que vale más el que sabe más, así que aplícate. Ten cuidado con el ejercicio, trata de no lastimarte la espalda o el cuello porque son tus puntos débiles. Tendrás un golpe de suerte este 23 de octubre con los números 01, 19 y 30. Usa mucho el color rojo como protección.

Acuario

En estos días estarás con mucha suerte en tu vida laboral, recuerda que atraviesas por una etapa de prosperidad, así que trata de aprovecharla al máximo en todo. Te invitan a realizar un viaje con tu familia o amigos, acepta sin dudarlo, que te servirá para cargar energías positivas y liberar todo ese estrés que has acumulado. Te llegará un premio en la lotería con los números 04, 29 y 31 el día 23 de octubre. Evita pelear con tu pareja, recuerda que nunca podrás controlar a los demás, así que procura entenderlo y ser feliz. Recibes un premio o reconocimiento en tu trabajo que te hará muy feliz. Un amor del pasado regresará a tu vida para formalizar, date la oportunidad de enamorarte otra vez, pero deja todo en claro. Cuídate de problemas de garganta o pulmones, trata de hacer más ejercicio y deja un poco el cigarro.

Piscis

Tendrás mucho trabajo y juntas durante esta semana. Recuerda que en cambios de proyectos, a los Piscis que están en el área administrativa les tocará sacar adelante todas las auditorías e impuestos. Cuídate de problemas de vista o piel, recuerda que son tu punto débil y eso te pone de mal humor. No tomes una decisión precipitada en el amor. Trata de llevar una buena conversación con tu pareja. A los solteros les viene un amor de Géminis o Escorpión que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte el 22 de octubre y será con los números 04, 08 y 19. Usa el color azul fuerte para aumentar la buena fortuna. Resuelve cualquier problema legal que tengas. Recuerda que lo negativo de los Piscis es que son fantasiosos, es decir, que no llegan a pisar el piso en momentos importantes de su vida.