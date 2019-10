Las mujeres que usan tacones tienen relaciones más duraderas y más sexo, revela nuevo estudio

Un reciente estudio ha hecho una sorprendente e increíble revelación, y es que las mujeres que usan tacones tienen más sexo y relaciones más largas.

Según reveló la investigación realizada por la Universidad de Murdoch, Australia, el deseo sexual de los hombres tiende a aumentar cuando ven a una mujer en tacones, pues da una postura que les permite lucir una figura estilizada y verse más atractivas de lo normal.

Estudio advierte que ejercitarse en exceso afecta el cerebro gravemente El cerebro se ve muy afectado con los ejercicios extremos.

"Cuando las mujeres llevan puestos tacones, llevan la espalda erguida, lo cual llama más la atención a los hombres y a nivel inconsciente. Cuando las mujeres usan tacones, en automático el pecho sobresale y el abdomen se comprime, por lo que mejora la postura y aporta seguridad", explica el estudio.

Los investigadores aseguran que “usar tacones altos mejora el atractivo físico femenino para el sexo opuesto, por lo tanto, su uso parece ser una señal sexual poderosa”.

La investigación también reveló que el tipo de tacón que más llama la atención en los hombres son los de aguja, pues estilizan las piernas y las alargan más.

Estudio advierte que las mujeres que no duermen bien tienden a quedarse solteras La investigación explica las razones por las que sucede

El estudio destaca que antes de usar tacones es importante saber que no tienes ninguna lesión en las articulaciones o músculos, pues te pondrías en riesgo.

Y si no te gustan los tacones o te incomodan, pues no te preocupes, no tienes que usarlos para gustarle a nadie, deja que tu belleza externa e interna hagan su trabajo.

Te recomendamos en video