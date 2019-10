Lo que asusta en la intimidad a estos 3 signos

A la hora de la intimidad sexual el propósito es disfrutar con una entrega total que la persona se sienta querida, conectada y feliz. Sin embargo, tratar de que todo sea perfecto y que la pareja se sienta feliz puede poner a las personas estresadas, asustadas y en esta oportunidad te presentamos lo que asusta en la intimidad a estos tres signos.

Aries

No haber tomado la iniciativa

A Aries le asusta no tomar la iniciativa, porque para este signo ser el número uno es prioridad por lo que puede resultar devastador a la hora del sexo.

Necesita escuchar a su pareja decirle que es el número uno.

Tauro

Haber esperado demasiado

Aunque es un signo discreto y constante, le teme no hacer las cosas en el momento que debía y dejar esperando a la pareja por algo más, o sea, cierta inseguridad al terminar el encuentro sexual.

Géminis

Ser precipitado

A Géminis le asusta no dedicar el tiempo suficiente a los preliminares antes del encuentro íntimo no fueron lo suficientemente apropiados y fue apresurado no concediéndole a su pareja el tiempo requerido para una buena inspiración sexual.

