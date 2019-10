VIDEO: Nace un perro verde en Estados Unidos y las imágenes sorprenden en redes

La historia puede parecer hecha para televisión, pero es una realidad. En Estados Unidos nació un perro verde y el video que circula en redes sociales tiene a todos impactados.

Todo ocurrió en la ciudad de Cañon City, en Colorado, donde Caddy Williams recibió a los nueve cachorros de su gran danés.

Al principio todo parecía normal, pero cuando vio que una de las cachorras era verde, quedó completamente sorprendida y no podía creer lo que estaba ocurriendo.

☘🐕 GREEN GREAT DANE: Yes, you read that right. Caddy Williams of Canon City sent us this video of her new litter. One is not like the others.https://t.co/ATu31QO4lJ pic.twitter.com/XBkiKRQl1M

— KRDO NewsChannel 13 (@KRDONC13) October 15, 2019