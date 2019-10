Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Tu carta en el tarot es El Juicio, eso significa que estarás en paz contigo mismo y cortarás con todo lo negativo de tu pasado. Tendrás muy buenas suerte en todo lo relacionado con cuestiones legales o trámites personales. Si juegas a la lotería con los números 04, 11 y 20 ganarás un premio. La carta de El Juicio también indica que serán días de energías encontradas en tu vida amorosa, especialmente si te encuentras casado, por eso debes evitar pleitos con tu familia política. Los signos más compatibles para los Aries que permanecen solteros son Capricornio, Piscis y Libra; no te preocupes, el amor verdadero llegará a tu vida en estos días. Es momento de que analices bien tu vida y te decidas a hacer los cambios necesarios para alcanzar el éxito, sólo recuerda no presumir tus logros, ya que puedes atraer envidias.

Tauro

La carta de El Loco para tu signo significa que debes madurar y aplicarte más en cuestiones profesionales para lograr la estabilidad económica que anhelas. Es momento de que retomes tus estudios para tener más éxito en tu carrera. Acude con un médico para hacerte un chequeo y trata de comer mejor, además de dejar los vicios como el alcohol. No te dejes llevar por los impulsos y piensa bien antes de actuar para no cometer errores en tu vida amorosa. Tus signos más compatibles son Escorpión, Acuario y Cáncer, perfectos para iniciar una relación estable, sólo déjate querer. Los Tauro que están en pareja sufrirán un rompimiento o alejamiento sentimental. Tus números mágicos serán 03, 17 y 22. Te recomiendo vestir del color de la carta El Loco, es decir, el azul fuerte, para que tengas más suerte y abundancia.

Géminis

El Emperador es la carta del tarot que salió esta semana para tu signo, significa que debes empezar a forjar tu futuro y que ya no dejes nada inconcluso en tu vida. Esta carta te augura mucha suerte para sacar adelante cualquier negocio o trabajo que empieces. Debes tener disciplina en tu cuerpo, es decir, mantenerte sano con una buena rutina de ejercicio y una dieta saludable. La carta de El Emperador también quiere decir que se te avecinan problemas en tu lugar de trabajo, así que evita a toda costa caer en provocaciones de personas que te rodean, trata de no discutir y dejar que las cosas fluyan. Tu compatibilidad sentimental es con los signos de Aries, Libra y Acuario, uno de ellos podría ser tu amor verdadero, así que ábrete a las posibilidades. El sábado será tu mejor día y tus número mágicos son 09, 13 y 44.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Estrella, significa que entrarás en una etapa de esperanza y fuerza espiritual para superar cualquier problema que enfrentes. Te llegará una propuesta de trabajo muy atractiva, pero debes analizar bien todos los pros y contras que tenga. Tus números de la suerte serán 01, 17 y 33. No dudes de tu capacidad para ser un líder en todo lo que emprendas, cuentas con todo lo necesario para iniciar ese negocio que traes en mente. En el amor son tiempos de comenzar de nuevo, es decir, ya no pidas que regrese ese amor del pasado y voltea hacia el futuro para formar una relación más estable y duradera. Tus signos más compatibles son Piscis, Escorpión y Tauro, así que no lo dudes y vuelve a enamorarte. No confíes demasiado en las personas del trabajo, hay mucha envidias.

Leo

Tu carta en el tarot es La Torre, eso implica que tu signo atraviesa por decisiones complicadas que debes enfrentar para hacer cambiar tu destino. No tengas miedo, la fuerza espiritual se posicionará de tu lado en todo momento para superar cualquier dificultad que se te presente. Es el momento de tomar más fuerza en el ámbito laboral y comenzar ese proyecto que tienes en puerta. En cuestiones amorosas seguirás muy estable con tu pareja. Te buscará un amor del pasado; te recomiendo cerrar ese ciclo para recuperar la tranquilidad en tu presente. Son tiempos de prosperidad y abundancia en todo lo relacionado con proyectos y cambios de trabajo, debes mantenerte firme en todos tus planes. Tus números mágicos son 02, 14 y 16. Usa prendas o accesorios de color rojo para atraer la abundancia. Habrá un divorcio en tu familia.

Virgo

Tu carta del tarot es El Mago, eso significa que seguirás con buena suerte en todos los sentidos. Debes controlar tu carácter en las situaciones complicadas que enfrentes. Te llegará la oportunidad de un mejor trabajo. El Mago también te dice que debes buscar una relación más formal en tu vida y dejar a un lado la costumbre de salir con varias personas a la vez. En estos días sentirás la necesidad de reinventarte y empezar a progresar en todo lo relacionado con tu economía. Toda la energía espiritual estará de tu lado para hacer florecer todos tus proyectos, así que aprovéchala. En el amor tus signos más compatibles serán Aries, Cáncer y Piscis. Además, la carta te dice que el amor verdadero llegará a tu vida. Tus números mágicos y con los que tendrás mucha suerte en los juegos de azar son 01, 09 y 13.

Libra

El Sol es tu carta del tarot, eso significa que sigues con tu buena racha en lo económico y que en el trabajo debes tener paciencia, pues pronto te llegará la recompensa por tanto esfuerzo. Ten cuidado con las envidias y mal de ojo, te recomiendo que cargues algo de plata para cortar todo lo negativo. Es el momento de empezar un negocio o cambiar de trabajo. No descuides tu relación de pareja, es la base de tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 19 y 24. Usa más el color amarillo, eso te dará suerte y abundancia. Tu compatibilidad en el amor es con los signos de Capricornio, Tauro y Leo, que son muy intensos. Serán días de sorpresas y regalos. Cuídate de traiciones amorosas y económicas, recuerda no confiar tanto en las personas, es mejor ser más cauteloso con quien te rodea.

Escorpión

Tu carta en el tarot es La Rueda la Fortuna, significa que debes darle más prioridad a todo lo que tienes en planes y no dejarte vencer por cualquier adversidad o comentario que hagan sobre ti. A veces eres demasiado vulnerable ante los que te rodean, pero debes confiar plenamente en ti y tener en cuenta que los malos momentos quedaron atrás. Es tiempo de renacer en todo lo que quieras lograr en tu vida personal, como una pareja estable y tener un patrimonio para tu futuro. Considera volver a estudiar o tomar cursos los fines de semana para estar mejor preparado en tu ámbito profesional. Tus números de la suerte son 06, 10 y 27. Este viernes tendrás mucho éxito en cuestiones de amor, tu mejor compatibilidad será con los signos de Piscis, Cáncer y Leo, con los cuales podrás entablar una relación estable, así que no te cierres.

Sagitario

La carta de El Mundo combinada con tu signo significa que debes seguir adelante con todos tus proyectos de trabajo y que no tengas miedo al momento de tomar decisiones. Esta carta también te indica que es momento de salir más de viaje y vivir las aventuras que te hacen falta en tu vida. Estás en buen camino respecto a tu situación sentimental con la persona que sales. Los que se encuentran solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos de Aries, Géminis y Leo. Aprende a reconocer a las personas que sólo están contigo por interés y aléjalas de tu vida. Tus números de la suerte serán 01, 18 y 21. Usa el color verde. Es momento de pensar seriamente en tu futuro y dejar de gastar en artículos que no necesitas para poder ahorrar. En cuestión de salud, no dejes de ir con tu médico para realizarte chequeos.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Fuerza, esto significa que vendrán cambios muy positivos a tu vida y que sólo tienes que estar atento para aprovechar las oportunidades. Si tienes algunos problemas en cuestiones familiares o personales se podrán resolver de la mejor manera gracias a que te rodearán energías muy positivas. Una luz espiritual muy fuerte te rodeará para poder terminar con ese proyecto de trabajo. En cuestiones amorosas tendrás mucha compatibilidad con los signos de Aries, Cáncer y Libra. Un amor nuevo está en camino a tu vida, sólo pon atención. Gozarás de un golpe de suerte en la lotería con los números 03, 08 y 30. Usa el color azul claro para atraer la abundancia. Recuerda que no siempre tienes la razón y mejor déjate ayudar en cualquier problema que enfrentes.

Acuario

En el tarot tu carta es La Sacerdotisa, y junto con tu signo significa el gran deseo que tienes de ser alguien en la vida y que te hallas en constante lucha para sobresalir ante los demás. Te indica responsabilidad y conciencia, es decir, que estás en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces. Debes ser más astuto y fuerte de mente para conseguir todo lo que tienes en planes. Esta carta te ayudará al entendimiento de todo lo laboral para que logres el éxito. Tu compatibilidad en cuestiones amorosas será con los signos de Aries, Géminis y Libra. Tus números mágicos son 02, 15 y 23. Usa el color gris en todo lo que usas, eso te ayudará a atraer el éxito y la abundancia a tu vida. Recuerda siempre tener pensamientos positivos hacia los demás para que sea lo que recibas de regreso.

Piscis

Tu carta es El Carro, significa tu determinación de ser alguien en la vida y alcanzar el éxito, así que es el tiempo de crecer en lo económico. Tu signo es muy indeciso, pero en esta época no debes dudar ni tener miedo de las decisiones que tomes. Te llegará un dinero que no esperabas, te recomiendo invertir en tu futuro. No debes jugar con los sentimientos de los demás y si la persona que te pretende no te interesa, lo mejor es hablar con sinceridad. Serás muy compatible con los signos de Aries, Cáncer y Escorpión. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los número 00, 07 y 56. Usa más el color blanco, que eso te ayudará a tener más abundancia. El lado negativo de la carta de El Carro es que significa que eres muy terco y mentiroso; trata de quitarte esos defectos para que vivas en paz.

