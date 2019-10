Una periodista y camarógrafos de Ecuavisa fueron hostigados esta tarde

La periodista María Isabel Carmigniani y sus compañeros camarógrafos fueron hostigados mientras cumplían con sus labores en el parque El Arbolito. Ellos intentaban verificar cómo se encontraba la zona tras los 11 días de manifestaciones. Sus compañeros camarógrafos recibieron latigazos.

Me comuniqué directamente con María Isabel y esto fue lo que reseñó aduciendo que han sido días tristes para el periodismo ecuatoriano, esto considerando que por lo menos 131 periodistas fueron agredidos en el paro, según el último reporte de Fundamedios.

Según Carmigniani, en horas de la mañana fueron hacer una cobertura de las afectaciones a la ciudad en El Arbolito e inmediaciones de la Asamblea Nacional así como de la Casa de la Cultura.

"Apenas comenzamos a cruzar el parque ya nos identificaron y nos gritaban que somos prensa corrupta, cuestionando de qué canal somos. Un señor nos lanzó una piedra dirigida a uno de mis compañeros (mi equipo estaba conformado por un camarógrafo y el asistente). Afortunadamente la piedra no lo alcanzó. Sin embargo, por otro lado, un señor tenía un cabestro en la mano y amenazó que le iba a golpear pese a que la gente trató de tranquilizarlo.

Después la gente nos comenzó a hostigar mientras caminábamos. Había una reportera de Telesur y decían que a ella no le topen pero que nosotros somos de un canal corrupto y que nos saquen", cuenta María Isabel.

Cabe destacar que el equipo periodístico no tenía ninguna identificación del canal para evitar cualquier tipo de desmanes. Esto hicieron durante la jornada de manifestaciones para pasar desapercibidos debido a los antecedentes de ataques a otros periodistas.

Finalmente el señor que llevaba el cabestro en la mano dio dos latigazos a sus compañeros y a ella le amenazaron que si reclamaba le iba a ir igual. "Decían que me den con la escoba y muchos ataques verbales pero afortunadamente no me agredieron físicamente. Créeme que más que miedo me ha dado mucha tristeza por recibir tanta humillación de nuestra gente, por y para la que trabajamos. Al final nos sacaron y en la Asamblea igual nos respondían de manera agresiva", concluyó la periodista.

Fundamedios posteó que la prensa fue blanco de ataques durante 11 días de protesta. Mostró el último balance de agresiones a los periodistas y medios ecuatorianos hasta el 14 de octubre.