VIDEO: El momento exacto de la detención de Paola Pabón

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, publicó un video donde se observa como uniformados ingresan a su morada, además la Prefecta se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

Además ella misma hizo una transmisión en vivo desde sus redes sociales donde se ve el arrestro.

"Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma", señaló.