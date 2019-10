La transformación que provocará la Luna Llena en Aries en todos los signos del zodiaco

View this post on Instagram

DOMINGO Esta tarde será la #LunaLlena en Aries. Se abre una ventana desde hoy hasta el final de octubre en la que “se ilumina” (nos hacemos conscientes) de desbalances en nuestras relaciones más importantes. ¿Cómo entender la #LunaLlena? Les voy a dar 3 explicaciones que a lo largo de los últimos 7 días he profundizado en posts aquí en Instagram: 1️⃣Es el final de un ciclo que empezó el 5 de abril cuando tuvimos la #LunaNUEVA en Aries. ¿Qué empezaste al final de marzo o inicio de abril que envolvía valentía, lanzarte, apostar por romper tu propio molde? Esta Luna llena indica qué hay que revisar. Es momento de cambio, upgrade o final. Las lecciones aprendidas son base para lanzarte a una situación que envuelve transformación (Sol en Libra en trino a Júpiter y cuadratura a Plutón hoy y mañana) . 2️⃣Es la Luna llena del mes Libra: hace dos semanas tuvimos la Luna nueva en libra y sembramos una #intención que tenía que ver con “crecimiento en relaciones” ya que ese mismo día Venus en Libra estaba en sextil a Júpiter en Sagitario. Ahora con la Luna llena revisas la intención y notas si egoísmo o desbalance en el dar y recibir limita el crecimiento. Esto se trabaja haciéndote consciente y poniendo sanos límites para que las cosas de equilibren. . 3️⃣Es la Luna llena en la que podemos notar si hacemos mal manejo de la energía Aries por no atender nuestras necesidades. Rabia, ira, pataletas… todos sentimos esto, pero no lo manejamos igual. No se trata de reprimir, para nada. Más bien se trata de llegar a la raíz del asunto y atender la situación y el/la niñ@ interno para aprender a darnos lo que necesitamos, lo que no recibimos y por eso no conocemos. . LO QUE DEBES SABER: . 📌La energía de la Luna llena de siente por 2 semanas. . 📌Trae situaciones climax para que se vea bien si hay desbalance. . 📌Al no poder ignorar el elefante rosado en la sala, tenemos que enfrentar, lidiar. Esto da chance a entendimiento, transformación y crecimiento. . Info y #horóscopo 👉🏻horóscopo para miembros que salió esta mañana en mi página Miastral.com #fullmoon #awareness #meditacion #horoscopes #astrologia #heal #selfhealers #comunidad