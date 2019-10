Tarot del amor: La atracción física y la química se activarán en la mitad de octubre

Lo signos del zodiaco tendrán que decidir entre la atracción carnal y física, o establecer una relación duradera. Géminis: Sal de la rutina y la monotonía, compra ropa interior llamativa. El consejo de la semana del Tarot Gitano: “La palabra en el amor no se empeña”.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: La carta agradable, El océano, El encuentro, La buena mujer

Una cosa es la atracción física, otra el amor, así que decide que es lo que quieres. Es importante estar claro de lo que haces en función de liberarte de ataduras emocionales.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: El largo camino, Dinero, El viaje, La prisión, La muerte

Si tienes problemas recurrentes con tu pareja lo mejor es ir a terapia. Los conflictos se solucionan con la comunicación y el respeto mutuo. No discutas por estrés, luego se hace habitual pedir disculpas.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: Un regalo, Buen final en el amor, El juicio, La gran fortuna

Cambios en la vida espiritual. Sal de la rutina y la monotonía, compra ropa interior llamativa. No prometas a tu ser amado lo que no vas a cumplir, la palabra no se empeña.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: El juez, La joven rica, La noticia triste, El Océano

Cuidado donde dejas el dinero porque se puede extraviar. Busca tu equilibrio emocional, eso te traerá paz y será un imán para el amor. La pasión se activa en estos días en sitio de música.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: Sala de estar, Los honores, El trabajo, El largo camino

La vida te da alegrías. Recuerda que la oración tiene poder para sanar la soledad. Vivirás momentos intensos y de lujuria con el ser que te ama. Debes sentirte importante.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: Dinero inesperado, Los pensamientos, La persona, El buen hombre

Escucha con atención lo que dicen las cartas: No permitas que te manipulen. Tampoco te desanimes porque lo bueno está por llegar. Controla la tristeza y la melancolía.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: La carta agradable, El océano, El encuentro, La buena mujer

Tomarás la iniciativa y te quitarás la máscara de la timidez. Al fin te decidirás a dar el paso por alguien que te gusta. Te conectarás con esa persona y aclaras algo con un antiguo examor.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: El cambio, El niño pequeño, La esperanza, Dinero

Si eres soltera alguien nuevo llegará a tu lado. Si tiene una relación estable con alguien, ten cuidado, algo que pondrá de mal humor y está relacionado con una tercera persona.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: El Trabajo, El militar, La casa, Los tristes pensamientos, El robo

Alguien del pasado avivará tus sentimientos más ocultos e íntimos. Mucho movimiento en tu entorno por una fiesta. Un consejo de las cartas: Disfruta al máximo, la vida es una.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: La persona falsa, Penas y disgustos, El hombre rico, El largo camino

Deja las peleas tontas y caprichosas. Estarás en una lucha interna con tu pareja, si no te quiere evalúa tu futuro sentimental. En tus manos está el cambio que esperas desde hace años.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: El océano, La carta agradable, El encuentro, La buena mujer

Se activará el amor y la intimidad. Estás pendiente y preocupada por una situación personal que no te deja dormir. Consejo: Salgas con los amigos para olvidar la nostalgia y tristeza.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: La casa, Los tristes pensamientos, El robo, El militar

Quieres que una persona se aleje de tu lado y no sabes cómo hacerlo, habla con la verdad. La suerte cambiará en tu vida. Debes ser más agradecido con las bendiciones que recibes.

