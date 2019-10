Estos 4 signos terminarán con su pareja en octubre

Octubre trae avances para algunos y cierres de ciclo para otros. Tal es el caso de 4 signos que terminarán sus relaciones de pareja.

Durante octubre estos son los signos del zodiaco más propensos a que sus relaciones amorosas terminen en separación.

Aries

El impulso le ganará a Aries este mes, quien se cansará de sentirse retenido por su pareja y que las cosas se mantengan igual todos los días. Esto lo llevará a explotar y terminar la relación. Intenta calmarte, no quedes de malas con una persona que te ha regalado tan buenos momentos, pero que ya no está en sintonía contigo.

Géminis

Este signo está aburrido y esa sensación de fastido le hará tomar decisiones apresuradas dejándose llevar por la emoción, tiende a tomar decisiones precipitadas. La libertad es importante para Géminis, pero también lo es la diversidad. Sus estados de ánimo cambiantes son otro factor que puede poner en peligro a su pareja.

Leo

Leo es muy orgulloso y testarudo. Cuando le dicen que no en algo se pone de mal humor y pelea con todo el mundo, en especial con su pareja y esto será tan frecuente que terminará haciéndolo ir. Quizá se arrepienta, pero si no cambia de actitud sus cosas no mejorarán.

Virgo

Virgo quiere que todo sea perfecto, tanto en el hogar como en la relación. Se atormenta por resolver todo al instante y que todo lo que haga quede perfecto. Esto le trae muchos problemas con su pareja a tal punto que por algo simple terminará una relación de años, pues sus opiniones cortantes hieren a su media naranja.

