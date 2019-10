Cuando sucede algo malo, cuando estamos heridos o decepcionados, lo más natural del mundo es preguntarse por qué pasó lo que paso. Somos humanos y tenemos una gran necesidad de comprender lo que nos sucede. Creemos que eso nos dará alivio y comodidad y que de algún modo, saber lo que hay detrás nos aclarará el camino. Error.

Cuando alguien se va de tu lado duele. Te hace sentir confundida y en una especie de limbo donde no lograr comprender qué está sucediendo. Ya sea que se trate de un amigo, un familiar o una pareja, al final se trata de alguien a quien querías mucho y de un momento a otro, decidió marcharse.

Quizá ahora no lo veas pero terminar una relación no es fácil pero a veces, te lleva a encontrar un mejor camino. Sí, nadie quiere andar con el corazón roto y la mente llena de dudas pero ¿has pensado que preguntar una y otra vez por qué pasó lo que pasó, alimenta más el dolor?

Los seremos humanos buscamos la respuesta a todo lo que nos rodea. Queremos saber más y más, llegar al fondo de las cosas que nos provocan curiosidad, cueste lo que cueste. Pero cuando preguntamos "¿por qué?", se convierte en un martilleo doloroso y persistente.

Deja de buscar respuestas de las personas que decidieron irse de tu vida. Cuestionar sus acciones es arriesgarte a quedar atrapada en la necesidad de encontrar más y más respuestas (porque seguramente no te gustará escuchar lo que tienen que decir). ¡Muchas veces ni ellos tienen la respuesta! No tienes control de las emociones de nadie y no puedes obligarlos a estar contigo. SI se fueron, es porque así lo decidieron.

Al buscar respuestas sobre su decisión, sabes que alguien siempre va a salir lastimado y es muy probable que seas tú. Dicen que la ignorancia nos hace más felices así que en una situación como esta, no saber las razones detrás de su partida, podría ser la mejor forma de seguir adelante.

En lugar de preguntarte ¿por qué se fue?, ¿por qué me dejó?, plantéalo como una afirmación: "Me dejó", "Se fue". Punto. Será una declaración simple que te dirigirá hacia la aceptación. Reconoce: "No sé realmente por qué me dejó, pero lo hizo. Sucedió. Es un hecho" y mitigarás el dolor.

Deja de buscar respuestas de las personas que decidieron irse de tu vida. Deja ir a quienes no están listos para amarte como mereces. No te sientas culpable por sus decisiones. Así somos los seres humanos, a veces encajamos y a veces no. Nadie está obligado a nada. Deja de cuestionar lo que la otra persona siente.

Cuando dejes de buscar respuestas, entenderás que debes concentrarte en el ahora. ¿Qué harás con tu vida? ¡Libérate de esas personas que se fueron y enfócate en ti! Es válido ser un poco egoísta de vez en cuando. Este es el momento para darle un giro a tu vida y ser feliz.

