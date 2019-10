Las mujeres que invierten su dinero en viajes son las más inteligentes

Viajar es una de las cosas más maravillosas de este mundo. Pero mientras que muchas lo evitan para mantener nuestra cuenta de banco estable, otras no dudan en comprar boletos de avión o autobús para tomar un nuevo rumbo cuanto puedan.

Y es mientras gasta en boletos para aventurarte a nuevos destinos parece una locura, en realidad es una forma inteligente de invertir tu tiempo y dinero. Si bien el ahorro es vital, no puedes estancarte o encerrarte en una burbuja que te prive de vivir la vida que sueñas.

En un estudio dirigido por William W. Maddox, profesor asociado de comportamiento organizacional en INSEAD (The Business School for the World), los investigadores encontraron que había un vínculo entre el compromiso multicultural y la complejidad integrativa. En otras palabras, la capacidad de mantener perspectivas conflictivas sobre el mismo tema. Esto es que cuanto más probable es que una persona se involucre con nuevas culturas e ideas, más probable será que pueda ver el mismo problema desde diferentes puntos de vista al mismo tiempo, dándoles una perspectiva a aquellos que no han viajado.

Según los expertos, las personas que viajaron más y se comprometieron multiculturalmente tuvieron más probabilidades de recibir ofertas de trabajo que las que no lo hicieron. "Este estudio demuestra que incluso cuando las personas están expuestas al mismo entorno multicultural, es su enfoque psicológico y su compromiso con las diferentes culturas lo que determina el crecimiento en la complejidad integradora y los aumentos tangibles en las oportunidades profesionales", escribió Maddox.

Así que básicamente, viajar también puede abrir nuevas oportunidades de trabajo en el futuro, una gran razón para tener siempre tu pasaporte a la mano, ¿no crees?

El estudio también afirma que viajar aumenta la creatividad. Después de administrar una prueba de asociación remota a sus estudiantes, descubrió que aquellos que estaban preparados para vivir en el extranjero resolvieron un 50 por ciento más de problemas que sus contrapartes. Básicamente, los estudiantes que se adaptaron a situaciones extranjeras tuvieron una mayor mejora creativa y resolvieron mejor los problemas en este aspecto.

Quizá te encuentres frente a situaciones totalmente desconocidas pero ese choque cultural entrenara a tu cerebro para recibir los cambios con mayor facilidad y apertura. Podrás ver las cosas con otra perspectiva y ofrecer segundas miradas.

Y es que ir a lugares que solo has visto en películas o imaginado en libros y poder rodearte de gente nueva te enseña el valor de la vida y te muestra que hay cosas más grandes que tú y sus problemas en esa burbuja en la que estás metida todos los días.

Viajar te permite respirar aire nuevo, probar nuevos sabores y sentirte de manera diferente. Te enseña a experimentar nuevas formas de vida y te hará consciente de cómo actúas en tu entorno. Quizá las cosas no siempre saldrán según lo planeado, pero son las experiencias espontáneas las que más le enseñarán.

