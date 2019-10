Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Tendrás mucha suerte este fin de semana, especialmente con los números 06, 11 y 13, por eso te recomiendo jugar a la lotería. Este viernes te harán una propuesta de trabajo nuevo y mejor pagado; acéptalo y comienza a ahorrar para tu futuro. Fin de semana de mucha pasión para los que tienen pareja; los solteros conocerán a alguien del signo de Acuario que será muy compatible. Te invitan a una fiesta el sábado. Ya no seas indeciso, tramita tu visa y pasaporte para que puedas viajar en estos meses. Para atraer abundancia y buenas energías te recomiendo prender una veladora roja y hablar con tu ángel de la guarda. Te regalan una mascota que te hará muy feliz. Trata de no cargar con problemas ajenos en el trabajo y corta las envidias de personas que sólo quieren un beneficio económico de ti.

Tauro

Fin de semana de tener muchos pensamientos encontrados, sobre todo, en lo amoroso. Para los Tauro es muy difícil desprenderse de su pareja, pero debes analizar si tu relación es buena para ambos. Este viernes te recomiendo que te pongas mucho perfume y prendas una veladora blanca para pedirle a tus ángeles lo que necesitas, verás que pronto se te cumplirá. Este sábado acudes a un curso para actualizarte en tu ámbito profesional. Cuida más tus ingresos y ya no gastes en artículos que no necesitas. Te busca un familiar para invitarte a salir de viaje en este mes. Ya no quieras impresionar a los demás, es mejor actuar con humildad y que tu trabajo hable por ti. Este domingo estarás ocupado arreglando asuntos legales y algunas deudas del pasado. Te viene un golpe de suerte en la lotería con los números 07, 29 y 43.

Géminis

Acudirás a juntas con tus jefes para un proyecto nuevo y deciden hacer cambios de puestos, tú sigue dando el 100% en todo lo que realices y no tendrás ningún problema. Este viernes trata de estrenar algo de ropa para atraer la buena fortuna. Sábado de salir de fiesta con los amigos y conocer a personas muy compatibles contigo. Te buscará un amor del pasado, trata de hablar con esa persona y quedar en paz. Arreglas papeles de licencia de conducir o del seguro de tu coche. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta. Preparas un viaje para la próxima semana. Compras una computadora. Tu familia siempre está al pendiente de tu bienestar, te recomiendo organizar una comida para agradecerles. Aléjate de las personas tóxicas en tu vida y de los chismes. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 81.

Cáncer

Serán días mágicos para tu signo, te llega una oferta de empleo y un dinero extra. Te recomiendo que no platiques nada de lo que planeas hacer para que no te llenes de envidias y mal de ojo. Fin de semana de mucha diversión y de salir con los amigos, recuerda que no todo es trabajo y es importante mantener los vínculos sólidos y fuertes. Es momento de hablar claro con tu pareja para que dejen de pelear por situaciones sin importancia o si crees que es momento de darse un tiempo, también debes externarlo. Te compras un celular o renuevas tu plan de pagos. Tramitas tu visa y pasaporte. A los Cáncer que están solteros les vendrá una amor nuevo muy compatible del signo de Escorpión o Capricornio. Tendrás un golpe de suerte en cuestión de juegos de azar con los números 07, 21 y 66.

Leo

Ignora los chismes y ya no seas tan sensible ante situaciones que no puedas controlar, recuerda que tu signo siempre será presa de malas energías y envidias, así que tú siempre conserva la fortaleza. Te recomiendo cortarte el cabello y hacer limpieza en tu habitación para dejar atrás las energías negativas. Este domingo conocerás a personas afines para entablar una relación amorosa y también te llegará una propuesta de negocio. Arreglas tu casa o decides pintarla, recuerda que es importante cambiar constantemente los muebles de lugar para que la energía no se estanque. A los Leo que tienen pareja les recomiendo evitar las peleas por celos infundados, lo mejor de una relación es la confianza. Te compras ropa para acudir a una fiesta el sábado. Te invitan a un concierto. Tus números de la suerte son 01, 22 y 78, juégalos el domingo.

Virgo

Llega el momento de reinventarte y sacar todo lo negativo que se encuentra a tu alrededor; estás en un momento de mucha felicidad, por eso te recomiendo hacer una lista de lo que no quieres en tu vida y empieza a eliminarlo. Te llega la propuesta de irte de viaje en este mes. Ya no seas tan complicado en el amor y déjate querer. A los Virgo que están solteros les llegará un amor muy apasionado del signo de Aries, Géminis o Acuario que será muy compatible. Ya no sigas postergando tu chequeo con el médico, es importante que conozcas tu estado de salud para que dejes a un lado las preocupaciones. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 33 y 67. Trata de ser más discreto con tu dinero para que no te tengan envidia las personas que te rodean. Arreglas asuntos de préstamos o deudas de tu tarjeta de crédito.

Libra

Tendrás mucha suerte este fin de semana, así que te recomiendo sacar adelante todos los pendientes que tienes. Te encuentras en los festejos por tu cumpleaños y recibes regalos inesperados. Fin de semana de sacar adelante mucho trabajo pendiente. Te invitan a una fiesta importante el sábado, te recomiendo comprar ropa para estrenar. Recibes una invitación para salir de viaje y será para finales de mes. Cuídate de problemas de chismes en tu trabajo y con tus compañeros, recuerda que debes ser un poco más discreto con tus asuntos para no atraer envidias. Ya no esperes lo que no llegará, sal a buscar tu destino y ten en mente que el éxito sólo lo alcanzarás si trabajas por él. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 21 y 35. Vístete de color azul. Tus padres te invitan a una comida.

Escorpión

Habrá a tu alrededor muchas energías encontradas, así que debes mantener los pensamientos positivos para atraer buenas situaciones a tu vida. Este viernes te realizarán una propuesta para un trabajo nuevo y bien pagado. Una ex pareja de Capricornio o Acuario te buscará con la intención de volver, pero te recomiendo cerrar esa relación. Un nuevo amor te invitará a salir. Recibes un dinero que no esperabas por parte de una deuda pasada. Cancelas un viaje que tenías programado. Ten cuidado con problemas de presión alta y estrés, trata de relajarte y salir a pasear con tus amigos. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 00, 18 y 32. Recuerda que no debes confiar tanto en las personas que acabas de conocer porque te pueden traicionar. Debes poner más atención en tus tareas y obligaciones para no causar mala impresión.

Sagitario

Fin de semana de energías revueltas, por eso te recomiendo cargar un limón verde en tu bolsa y ponerte mucho perfume antes de salir de tu casa para atraer la buena fortuna. Serán días para depurar tus amistades; los Sagitario son muy pacientes y aguantadores, pero todo tiene un límite en cuanto a las traiciones. Te invitan a salir de viaje. Te llega un dinero que no esperabas. Deja de seguir a ese amor que no te hace caso, recuerda que afuera hay muchas personas que te quieren a las que les puedes dar una oportunidad. Arreglas tu casa y sacas de tu clóset todo lo que ya no requieres. Tomas un curso los fines de semana relacionado con la fotografía o el diseño. Para los solteros vendrá un amor nuevo del signo de Aries o Virgo que será muy compatible. Tus números de la suerte son 03, 25 y 44.

Capricornio

Enfrentarás días de muchas presiones en el trabajo o en la escuela, es importante que aprendas a administrar tu tiempo y tus actividades. Saldrás de fiesta con un amigo el sábado, sólo trata de no caer en los excesos, eso te puede traer después algunos problemas de nervios o ansiedad. Tus números de la suerte son 09, 21 y 30. Trata de usar el color amarillo para atraer la abundancia a tu vida. En el amor seguirás con tu pareja en una racha de armonía y tranquilidad. A los solteros les llegará un amor del signo de Aries o Libra. Este viernes te recomiendo prender una veladora blanca para tener mucha paz a tu alrededor. Te busca un amor del pasado, trata de dejar eso atrás y seguir adelante con tu vida. Se arreglarán asuntos legales a tu favor. No digas mentiras para salir de problemas, eso sólo traerá más.

Acuario

Este viernes será un día mágico para tu signo, pero debes ser muy prudente con lo que dices al platicar tus planes para no generar envidias. Tu signo es uno de los más rencorosos del Zodíaco, te recomiendo dejar a un lado los problemas del pasado y dedicarte a ser feliz. Un amigo de tu trabajo se está enamorado de ti, trata de poner en claro tus sentimientos y hablar bien con esa persona. Te pagan una deuda del pasado. Recibes una invitación para ir a una fiesta este sábado. Ya no dudes de tu capacidad para hacer negocios, recuerda que eres un vendedor natural, así que trata de organizar tu tiempo y comenzar con un nuevo proyecto. Atravesarás problemas de celos con tu pareja, quizá sea momento de considerar darse un tiempo. Para los Acuario solteros vendrán algunos amores fugaces. Tus números son 15, 19 y 32.

Piscis

Fin de semana de mucha suerte, especialmente en la lotería con tus números mágicos 08, 09 y 21. Viernes de juntas en tu trabajo para reacomodo de personal y de revisión de tus jefes, así que trata de tener todo en orden. Cuídate de problemas de estómago o intestino, recuerda seguir con tu dieta saludable. Serán tres días de mucha convivencia con tu pareja, te sentirás de lo más enamorado. A los Piscis que están solteros les recomiendo que este 13 de octubre prendan una veladora roja y le pidan a su ángel guardián que les traiga ese amor que tanto desean. Te invitan a salir de viaje para la próxima semana y será por cuestiones de trabajo. Te busca un amigo para invitarte a un negocio, esto te ayudará a alcanzar la estabilidad económica que tanto buscas para estar feliz, así que no lo pienses mucho.