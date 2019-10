El giro inesperado que cada signo del zodiaco tendrá los próximos días

Aries

Las luchas de poder y los problemas de control se apoderarán de tu mente. Quizá estás demasiado concentrada en los sentimientos de otra persona y te has perdido en el proceso. Ahora es el momento de olvidar todo eso y concentrarte en ti, porque al final del día, solo tú puedes salvarte. Levántate y recuerda que eres tu mejor amiga.

Tauro

Hay mucho trabajo por hacer, pero recuerda, debes cuidarte antes de poder cuidar a cualquier otra persona. Si has descuidado tus propias necesidades por el bien de los demás, solo te estás agotando. Deja que todos sepan que necesitas un descanso y establece límites para tu bienestar. El mundo no se vendrá abajo mientras te vayas.

Géminis

Puede que no sea fácil cumplir con tu rutina esta semana, así que no dejes que te deprima. En cambio, permite que las sacudidas te muestren nuevas perspectivas que no habías visto antes. Olvídate de las reglas. Si estás demasiado concentrada en presentarte de cierta manera, la creatividad se detiene. La magia se desarrolla cuando permites que el ego caiga y cuando te ves en los demás.

Cáncer

Puede haber un nuevo romance en el horizonte, así que ten cuidado con los posibles enamoramientos o ideas creativas. Pero asegúrate de mantener abiertas tus opciones, porque probablemente será una aventura apasionada pero de corta duración. Si confías demasiado en una persona para sentirte cómoda, puedes sentir que el suelo cae debajo de ti en cualquier momento. Esta es una oportunidad para encontrar seguridad y amor desde dentro. Forja tu propio espacio.

Leo

Tu vida familiar puede estar en terreno inestable esta semana, dejándote inquieta o incierta. Pero si nunca abandonaste tu zona de confort, ¿cómo podrás probar algo? Esto está destinado a alejarte de todo lo que sabes. Un proyecto puede detenerse, pero no te dejes desanimar tan fácilmente. A pesar del fracaso, sigue adelante de todos modos. Algo hermoso te está esperando.

Virgo

Ten cuidado con lo que dices y no te concentres en los demás. Las conversaciones son escandalosas en este momento y estás más que fascinada con lo que estás aprendiendo. Los asuntos de dinero pueden pesar profundamente en su corazón esta semana, así que no seas tan dura contigo misma por lo que tienes. La autoestima es mucho más profunda que las cosas materiales. Ya eres abundante.

Libra

Trata de no gastar demasiado o darte el gusto en este momento. Pueden llegar facturas inesperadas y puede haber demasiadas oportunidades para la extravagancia. A lo largo de todo, hay muchas ideas brillantes para un ajetreo o una empresa comercial. Es posible que te sientas aislada esta semana, como si no encajaras, pero estás aprendiendo a valerte por ti misma de una manera poderosa y significativa.

Escorpio

Puedes sentir la necesidad de hacer un cambio drástico en tu apariencia, o afirmar tu independencia e individualidad. Deja que estos sentimientos te inspiren, pero trata de no hacer nada imprudente del que puedas arrepentirte más tarde. Es probable que sientas mucha presión para corregir los errores de tu pasado, como si te pesara sobre los hombros. No te revuelvas en la culpa. Todo lo que puedes hacer es aprender de ello.

Sagitario

Puede haber secretos al acecho en las sombras de sus relaciones esta semana, así que prepárese para su presentación. Puede ser hora de enfrentar la verdad de sus sentimientos o llegar a un acuerdo con el de otra persona. También puede sentirse distante de sus amigos, como si la gente no estuviera cooperando con usted en este momento. Nada de esto es personal. Todos están lidiando con algo difícil.

Capricornio

Espere lo inesperado en sus círculos sociales esta semana. Hay muchas oportunidades para hacer nuevos amigos, pero también hay oportunidades para el drama. Comprenda que todos se sienten impredecibles en este momento. Puede sentir que algo no está funcionando en su carrera como esperaba, pero no se rinda. Estás a punto de llegar a una conclusión importante sobre tu camino.

Acuario

Esté atento a las oportunidades profesionales y las ideas brillantes esta semana. Están surgiendo a tu alrededor, así que no te lo pierdas. Adversamente, todavía no debes hacer ningún compromiso significativo. Algunos proyectos podrían fracasar fácilmente. Puede estar luchando por encontrar un significado en su vida, como si no lo estuviera viviendo al máximo. Deje que esto lo motive a hacer un cambio poderoso.

Piscis

La aventura te rodea esta semana. Deja de lado tu necesidad de control y sigue la corriente. Tienes oportunidades para conocer gente nueva, probar cosas nuevas y visitar lugares nuevos, así que crea tantos recuerdos como sea posible. Sin embargo, también puede tener dificultades para dejar ir algo que realmente no quiere dejar pasar. Un punto de liberación es inminente. Ríndete y cede ante estos cambios, porque estás creciendo.

Te recomendamos en video