Estos signos del zodiaco tiendes a abandonar una relación cuando se torna complicada

Estos son los cuatro signos más probables de abandonar una relación se vuelve difícil, según los expertos.

Aries

Aries es conocido por su energía e independencia, por lo que puede que no sea una sorpresa que muchos prefieran irse en los momentos en que las cosas se ponen difíciles, en lugar de quedarse y descubrir qué hay de malo en su relación.

"Cuando las cosas se vuelven demasiado difíciles o la rutina reemplaza la emoción, Aries comienza a buscar en otra parte la chispa que enciende su fuego", dice la astróloga Laura Mayes. Esto también se debe a su naturaleza aventurera, lo que significa que se distraen fácilmente y, a menudo, salen en busca de una emoción.

Sagitario

Sagitario es un signo que realmente ama su libertad, así como uno que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos. "[Están] allí por amor siempre que no interfiera con sus objetivos", dice Mayes. "Si se ven obligados a elegir, se elegirán a sí mismos". Entonces, si un problema de relación parece interponerse en su camino, no pasará mucho tiempo antes de que eliminen todo.

"Sagitario no está aquí para el drama y la lucha", dice Mayes. "Intentarán resolver las cosas, pero si no hay remedio, seguirán adelante". Y eso definitivamente es positivo, ya que significa que están buscando sus mejores intereses.

Acuario

Acuario es otro signo que no maneja bien los conflictos y, como resultado, puede querer abandonar una relación difícil. Por ejemplo, "se desaniman si una relación está llena de demasiado drama", dice el astrólogo Ned Barretta, y puede decidir, de repente, suspender las cosas.

Los planetas gobernantes de Acuario también pueden desempeñar un papel. "Urano influye en el mal genio de Acuario y su capacidad para separarse fácilmente de las personas o situaciones que infringen su felicidad o tranquilidad", dice Mayes. "La influencia de Saturno le da a este signo un comportamiento emocional genial, lo que los hace más propensos a actuar desde la lógica que desde los sentimientos".

La Luna en Piscis llenará de romanticismo a los signos del Zodiaco La Luna en Piscis de este 9 de octubre es para reconciliarnos con nosotros mismos mediante la ausencia absoluta de rencor hacia el otro.

Piscis

Piscis es conocido por ser un signo muy romántico al que le encanta salir y disfrutar del comienzo de las relaciones. "Pero cuando la realidad se establece para hacer el trabajo necesario para que una relación prospere", dice Barretta, "Piscis puede desilusionarse fácilmente".

Las conversaciones serias y los conflictos no encajan bien con su estilo de vida relajado y soñador. "Este signo es muy sensible a la energía que los rodea", dice Barretta, por lo que si la relación llega a un punto difícil, su reacción natural será retroceder.

Te recomendamos en video