Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Aries

Rey de Oros

Mejora tu situación económica, lo que no significa que debas esperar como espectadora que ésta cambie. Por el contrario, debes buscar el cambio con el aliciente cierto de que tu empeño tendrá buenos frutos y tu esfuerzo adicional se verá coronado por el éxito.

Tauro

Paje de Espadas

Nuestras ideas, creencias y postulados no debieran ser inmóviles, por el contrario, ya que a medida que avanzamos en edad las experiencias y vivencias hacen su aporte y van abriendo campos o a dimensiones desconocidas que producen una influencia natural y que deben ser bienvenidas, ya que actúan como factor de cambio y evolución. Lo contrario puede ser hasta contraproducente.

Géminis

Ocho de Copas

Pensar en los problemas que puntualmente podemos tener no los resuelve, por el contrario, a veces pareciera que se suman otros no considerados y se agranda el conflicto. Una posible solución es la evaluación de los más trascendentes e intentar resolverlos y no olvidarnos que hay algunos que consideramos propios y se resuelven solos o por obra de terceros.

Cáncer

La Estrella

Vienen tiempos mejores. Pon todo tu empeño en mejorar aquello que depende de ti y no del destino. En la medida que avancen los días verás con claridad que se abren oportunidades para alcanzar un mayor bienestar. Cambia lo que puedas cambiar, y atrévete a dar los pasos necesarios en pos de lo que quieres.

Leo

Caballero de Espadas

Será necesario que utilices todos los medios virtuosos que tienes a tu alcance para superar los inconvenientes que puedan emerger en este período. No son nada que no puedas enfrentar y resolver, pero serán como una puesta a prueba para que realices una autoevaluación, siempre útil.

Virgo

Siete de Bastos

Semana cuesta arriba en tu actividad profesional, laboral o comercial, una vez más deberás echar mano a tus capacidades y destrezas, siempre disponibles para avanzar. Aún con dificultad, de acuerdo a tus deseos y planes y fortalecer la fe en ti.

Libra

Cuatro de Oros

El ahorro siempre será una buena medida para estar preparados y poder enfrentar alguna contingencia que pueda surgir de improviso. Pero, el exceso es contraproducente, ya que provoca una contracción en la economía que puede producir un efecto dañino en el colectivo y, en la vuelta del circulante, afectarnos a nosotros.

Escorpio

Paje de Copas

El amor autocentrado es inherente a cada ser humano, puede incluso ser instintivo, por lo que surge espontáneamente en cada situación crítica de manera natural. No obstante, somos seres que nos desarrollamos colectivamente y dependemos, de una u otra manera, de los demás. También del amor de otros y no debemos olvidarnos que, también, somos los demás de los demás.

Sagitario

Siete de Oros

Pareciera que continuar haciendo en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones de amistad, en tu familia, lo que has venido haciendo en el último tiempo es lo mejor, ya que lo que viene ahora es la cosecha virtuosa y abundante de tus acciones y nada indica que debas cambiarlas. Tal vez, internalizarlas y/o ajustarlas.

Capricornio

Diez de Espadas

Los vaivenes anímicos, tan propios de personas como tú, tienen solo dos caras. Invariablemente, una que te levanta y ayuda a enfrentar cualquier desafío y la otra que obra en sentido inverso y atenta contra tus planes y se puede transformar en un gran obstáculo. Ante ésto, lo mejor puede ser aceptarlo sin cuestionamiento, lo contrario puede exacerbar los síntomas.

Acuario

Seis de Oros

La vida es una constante de dar y recibir, de las más diversas maneras y en el más amplio de los campos. Dependemos de otros y otros dependen de nosotros y esto es y será así. Vivir en estrecha relación con los demás es inevitable, los individualismos son nefastos y estériles y pueden, incluso, atentar contra nuestra personal existencia.

Piscis

Diez de Bastos

La vida a veces se torna tan compleja que nos complica hasta en el más mínimo problema, aunque sea del ámbito puramente personal. Hacerse cargo de los problemas de otros, que por su situación real, pueden ser capaces de enfrentarlos por si mismos es un hecho altamente inconveniente y nos puede pasar la cuenta, con resultados indeseables.

