La dura prueba en el amor que enfrentarán estos signos del zodiaco iniciando la semana

Comienza una nueva semana, y aunque para muchos estará llena de oportunidades, algunos signos del zodiaco deberán enfrentar algunas duras pruebas en el amor.

Sin embargo, muchos tomarán estas pruebas como una oportunidad para mejorar su relación y ver la vida de otra manera.

Estos son los signos del zodiaco que enfrentarán una dura prueba en el amor

Libra

Los nacidos bajo este signo comenzarán la semana con una noticia que pondrá a prueba su amor. Y es que recibirán un ascenso, pero para poder ejercer su nuevo cargo deberá mudarse lejos de su pareja.

Esto pondrá a prueba su relación, pues ya no se verán como lo hacían antes, pero estará en ellos decidir la manera de salir fortalecidos de esta situación o abandonar a su pareja.

Sagitario

Los de este signo recibirán una sorpresa de un ex que ha decidido regresar para retomar la relación. Será difícil para ellos, pues aun aman a esa persona pero no saben si perdonarlos y darse una nueva oportunidad en el amor o no.

La decisión que tomen les cambiará la vida por completo, por lo que les tomará algo de tiempo elegir.

Aries

Los arianos comenzarán la semana con una fuerte discusión con sus parejas tras enterarse de un secreto que esa persona estuvo guardando por mucho tiempo y los ha decepcionado.

No sabrán qué hacer ante esta difícil situación y vivirán días complicados.

