Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Comienzas una semana de mucha perseverancia para lograr tus metas. Cuidado con tu inestabilidad sentimental, evita caer en provocaciones con tu pareja y amigos. Te realizan una propuesta de cambio de trabajo que te traerá prosperidad económica. Te invitan a realizar un viaje para proyectos nuevos. Serán días ideales para saldar deudas y empezar el sistema de ahorro que necesitas para avanzar en tus objetivos. Te viene un golpe de suerte con los números 03, 22 y 81. Usa el color azul claro para atraer energías positivas. Recuerda que a tu signo le gusta el buen comer, pero es importante mantener una dieta saludable y acompañarla de ejercicio o meditación para estar sano en todos los sentidos. Un amor del signo de Virgo, Capricornio o Piscis llegará tu vida y será muy apasionado.

Tauro

Conocerás durante esta semana a personas importantes que te ayudarán en el futuro en tu ámbito laboral. Habrá juntas en tu trabajo para cambios de puesto, así que debes estar atento. En cuestiones amorosas, tienes que dejar a un lado los celos y confiar más en tu pareja. Te viene un golpe de suerte con los números 02, 18 y 79. Usa prendas o accesorios de color verde para atraer abundancia. Un amor del pasado regresará a tu vida para tratar de recuperar la relación; piensa bien antes de tomar cualquier decisión. Te busca un familiar para que le ayudes con un problema económico. Evita decir mentiras, recuerda que tu signo siempre quiere impresionar a los demás, pero no lo necesita, pues con tu calidad humana e inteligencia siempre sorprendes a las personas que te rodean. Te recomiendo estudiar algo relacionado con el arte.

Géminis

Tendrás muchas sorpresas agradables alrededor de tu vida. Por fin llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado. Al ser el gemelo del Zodíaco, eres muy terco y orgulloso, pero debes tratar de cambiarlo para que no se te cierren las puertas. Tendrás que elegir esta semana entre dos amores. Te viene un golpe de suerte con los números 04, 16 y 89. Tu color es el rojo. Recibes la invitación a una boda familiar y será en una playa. Acude con el doctor para hacerte un chequeo completo y un examen de la vista. Sigue constante con tu rutina de ejercicio para alcanzar tus objetivos de verte mejor y estar más saludable. Capricornio y Escorpión serán los signos más compatibles contigo en cuestiones de negocios, así que abre bien los ojos a las oportunidades. Lee bien cualquier documento antes de firmarlo.

Cáncer

Gozarás de mucha suerte en todo lo relacionado con tu trabajo y proyectos nuevos. Trata de no ser extremista con tus sentimientos, es decir, no entregues todo cuando te enamores y tampoco odies cuando la relación se acabe. Administra mejor tu tiempo para que las tareas y obligaciones no te agobien. Gozas de un golpe de suerte con los números 04, 33 y 61. Acude con tu médico para hacerte un chequeo completo. Compras boletos de avión para salir con tu pareja de vacaciones. Un amor del signo de Capricornio o Virgo hablará contigo de formalidad. Recuerda que tu energía es tan fuerte que siempre se hace notar, por eso es importante que te mantengas en forma y sigas con tu ejercicio. Te recomiendo hacer un análisis de tus amistades y sacar de tu vida a las personas que sólo se aprovechan de ti.

Leo

Te encuentras en una etapa de mucho crecimiento y prosperidad, así que no veas atrás y sigue avanzando en tu vida profesional. A los Leo que están solteros les llegará un amor muy compatible. Trata de hacer todos tus pagos y no dejar deudas pendientes. Ya no prestes atención a lo que dicen los demás de ti. Comienzas el régimen de una dieta y ejercicio para mantenerte en forma. En estos días habrá revisión de proyectos en tu trabajo o cambios de puestos. Cuidado con problemas de infección de garganta, trata de consultar a tu médico. Realizas pagos de seguro de tu coche o seguro de gastos médicos. Tienes un golpe de suerte con los números 07, 25 y 61. Tu color de la fortuna es el azul fuerte. Te buscan tus padres para invitarte a un viaje. Un amor del pasado habla mal de ti, pero debes evitar caer en provocaciones y continuar con tu vida.

Virgo

Sucederán cambios muy fuertes en tu trabajo, así que debes estar atento a todas las energías que se mueven. Te busca un amor del pasado para tratar de volver, pero te recomiendo cerrar ese círculo. Te buscan amigos para invitarte a hacer un negocio. Realizas pagos de tu tarjeta de crédito. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 17 y 33. Usa más el color azul claro para atraer la buena suerte. Controla tu carácter para que nada te frene en tu camino al éxito. Deja a un lado la flojera para retomar el ejercicio. Mejora tu alimentación para no sufrir problemas del estómago. Piensas en regresar a estudiar o te inscribes a cursos de idiomas. Conocerás a personas muy compatibles en cuestiones amorosas con las que podrás entablar una relación estable. Estarás muy nostálgico por una persona del pasado.

Libra

Ten presente que siempre que llega tu cumpleaños las energías positivas se multiplican, así que no dudes en hacer el ritual de la abundancia, que es prender una vela roja y pedir a tu ángel guardián lo que tanto deseas. No esperes lo que no llegará, sal a buscar tu éxito. Será una semana de retos en todos los sentidos, por lo tanto toma esa decisión de cambiar. Desde hoy empieza a controlarte y no decir palabras de las que después te arrepientas. No te obsesiones con tener una pareja, deja que el mismo destino te sorprenda con un amor compatible y verás que en estos días llegará alguien de Aries, Géminis o Capricornio que hablará de una relación duradera. Cuídate de problemas de salud, considera que tu punto débil será la garganta. Te viene un golpe de suerte este 7 de octubre con los números 09, 27 y 33. Usar el color rojo.

Escorpión

Debes ponerte al corriente con tus pagos, evita las compras innecesarias y empieza un sistema de ahorro. Se avecinan cambios importantes en tu entorno laboral y por fin te subirán el sueldo. Cuídate de problemas legales. Recuerda que tu signo es agua y esto provoca que atraigas los problemas, por eso te recomiendo no caer en provocaciones y dejar que todo fluya. Tendrás un golpe de suerte este 10 de octubre con los números 01, 22 y 78. Saldrás con personas pero sin ningún compromiso. Comenzarás esa tarea de ser mejor persona y verte muy bien, recuerda que tu signo es muy vanidoso y siempre quiere que lo volteen a ver. Recuerda que tu lado negativo es la falta de disciplina, así que trata de combatir eso y enfócate en tus objetivos esta semana. Analizas quitar de tu vida a esas personas tóxicas que sólo te buscan cuando necesitan algo.

Sagitario

Estarás presionado por resolver las situaciones que quedaron pendientes la semana pasada. Liquidas deudas de tu casa o créditos. Recuerda que estás en una etapa de transformación y cambios positivos para tu signo. Eres soñador y completamente líder, por eso te recomiendo empezar una carrera universitaria de relaciones internacionales o arte. Tu impulso sexual es más fuerte que tu fidelidad, así que vendrá a tu vida un amor prohibido con quien hablarás de mucha pasión en tu entorno. Gozas de un golpe de suerte el 09 de octubre con los números 07, 45 y 60. Trata de usar prendas de color blanco que te ayudarán a atraer la abundancia. Recuerda que tu signo vive para experimentar emociones, así que estos días no te detengas y vive intensamente. Concéntrate en mejorar tu alimentación y sigue un régimen de ejercicio.

Capricornio

Ésta será tu semana de triunfos en todos los sentidos, así que aplícate para comenzar todo lo que tienes en mente sin sabotearte. Te anuncian revisión laboral, trata de tener todo en orden y mantener esa buena actitud. Aprovecha las ofertas, pero sólo compra lo necesario para no descuidar el ahorro. Un amor prohibido te buscará, pero sólo para tener sexo, recuerda que tu signo atrae esos deseos sexuales, así que si te quieres divertir está bien, pero nunca te enamores de quienes no son para ti. Cuídate de robos o pérdidas, ten precaución en todo lo que realices. Eres el séptimo signo del Zodíaco y tu elemento es el aire, así que estarás regido por el número siete en todo lo que realices. No caigas preso de los chismes en tu escuela o trabajo. Te viene un golpe de suerte el martes con los números 04, 30 y 55.

Acuario

Actualizas tus documentos personales y haces pagos de deudas. En estos días acudirás a juntas en tu trabajo para cambios de puesto o reajuste de personal. Es momento de ser un gran líder empresarial y social, así que te recomiendo estudiar algo relacionado con la administración pública o liderazgo. Tus números mágicos serán 04, 11 y 17. Te viene un golpe de suerte el 08 de octubre. Pinta tu habitación o mueve los muebles de lugar para que las energías positivas se instalen en tu casa. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Cuídate de problemas de ansiedad o evita pensar en lo que no tiene solución. Ten en consideración que es muy difícil que tu signo demuestre sus sentimientos, pero recuerda que el amor se prueba con hechos. Los casados o comprometidos traten de no pelear y lleven una relación armoniosa.

Piscis

Semana de energías cruzadas, así que trata de no caer en provocaciones de enojo con tus compañeros de trabajo y resuelve los problemas personales que tienes. Decides ponerte en régimen alimenticio más sano y hacer ejercicio con el objetivo de mantenerte en forma, pero debes dejar a un lado la flojera. Te viene un golpe de suerte el 11 de octubre con los números 05, 08 y 99. Usa los colores rojo y blanco para atraer la buena suerte. Recuerda que a ti te rige la Luna y esta semana será de triunfos en todo lo que te propongas, pero no debes caer en la presunción y arrogancia para que las energías positivas estén más tiempo contigo. Vienen días de mucha pasión con tu pareja y decides tener una relación más formal. Los solteros conocen a un amor del signo de fuego que será muy compatible.

