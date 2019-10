Cómo afectará la Luna en cuarto creciente las relaciones de los signos del zodiaco

View this post on Instagram

SÁBADO: Amanecemos con la Luna en Capricornio, y como en la madrugada tuvo conexión a Urano, quizá muchos tuvieron una noche de planes espontáneos y aventura, arrancando el día tarde. Hoy tendremos el cuarto lunar creciente: la Luna en Capricornio creará una cuadratura al Sol en Libra. Tengo varias cosas que decir sobre esto: 1.- Ha pasado una semana de la luna nueva en Libra… ¿Cómo van con sus intenciones? Este evento es el punto medio entre la luna nueva y la luna llena que viene en Aries, y es buen momento para ajustar nuestro GPS interno si no estamos haciéndonos responsables por nuestro proceso de manifestación. El próximo domingo 13 de octubre la luna llena empezará a mostrar cómo somos egoístas con nosotros mismos, cuando nos privamos de darnos nuevas experiencias que nacen de atrevernos a cambiar cómo nos presentamos ante la vida, y ¿cómo empiezas esos cambios? Con INTENCIÓN. Te recomprometes. 2.-La Luna en Capricornio Vs el Sol en Libra se trata de ser calculadores al dar a otros. También de llevar cuentas de cuánto nos han dado o no. Esta tensión afecta hoy el easy flow en relaciones. Recuerda: una cosa es buscar balance en el dar y recibir, otra es ir con agenda calculando y sacando en cara lo que has hecho por otros. Más bien… Usa esta energía para alinearte con otros con quienes estés armando un plan. De nuevo… recomprométanse. Otra cosa: hoy Mercurio en Escorpio estará en tensión a Quirón R en Aries. No te afinques en sacarle información a otro, no invadas su espacio personal. Y mira: Mercurio va a una oposición a Urano R en Tauro (lunes). Muchos están dando opiniones o buscando información de manera que no nos cae bien. No temas en poner sanos límites si el espacio que invaden es el tuyo. Más información en el #horóscopo del fin de semana en mi página Miastral.com