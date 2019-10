FOTOS: Mujer se aplicó maquillaje realista de zombi y médicos creyeron que se trataba de una grave emergencia

Jai Fears, una bailarina profesional, estaba un maquillaje realista de ‘zombi’ cuando sufrió un terrible ataque de ansiedad y debió ser trasladada a un centro hospitalario, sin embargo las cosas se pusieron raras cuando llegó a la sala de emergencia.

Antes de ser trasladada a un hospital de Michigan, en Estados Unidos, la mujer se encontraba trabajando en una campaña de maketing para Halloween, según relató el portal Fox Detroit.

Al llegar al centro de salud, el “estado” de Fears preocupó a los médicos y provocó mucha confusión.

Los especialistas no estaban seguros de cuál era el problema que presentaba la mujer y terminaron confundiendo el maquillaje realista con una grave emergencia.

