Este es el cambio que cada signo del zodiaco necesita hacer en su vida para ser feliz

Para antes de finalizar el año, cada signo del zodiaco debe mirarse a si mismo y realizar los cambios que sean necesarios pera alcanzar una mejor calidad de vida.

Este es el cambio que debe hacer cada signo del zodiaco:

Aries

Con el asertivo Marte como su gobernante, son los "hacedores" y los "luchadores" del zodiaco. Según Narayana Montufar, astróloga sénior en Astrology.com, también te gusta ser el primero. "Si por alguna razón te sientes incapaz de actuar según tus metas y sueños, harás los cambios necesarios para quemar lo que se interponga en tu camino para que puedas comprometerte con la tarea en cuestión y seguir abriendo camino en la vida".

Tauro

Tauro está gobernado por Venus, que es el planeta de todas las cosas de placer y belleza. Como su planeta regente es Venus, necesita ciertas cosas en su vida para sentirse feliz y ser productivo. Según Montufar, sabrás que necesitas un cambio si dejas de cuidarte. Eso podría ser cualquier cosa, desde no dormir lo suficiente hasta no comer tan saludablemente como lo haces habitualmente.

Estos son los signos más mentirosos del zodiaco Cuidado al cruzarte con alguno de ellos

Géminis

No hace falta mucho para que un Géminis necesite un cambio. "No hay forma de evitarlo", dice Montufar. "Este signo aéreo intelectual necesita un estímulo constante. Si se aburren con su trabajo (incluso si les gusta), comenzarán a buscar un nuevo desafío". Lo mismo ocurre con las relaciones. Si tu relación parece estancarse, no tienen problemas para terminarla.

Cáncer

"Cuando estás gobernado por la Luna, tus estados de ánimo se vuelven como las mareas", dice Montufar. "Los buenos, así como los malos, van y vienen. Con tanto flujo constante, necesitas una rutina sólida de autocuidado para volver". Este signo es muy sensible e intuitivo. También se preocupan mucho por quienes les rodean. Cuando no se toma el tiempo para meditar o simplemente estar solo, es fácil dejar que los estados de ánimo y el comportamiento de otras personas lo afecten profundamente.

Leo

Leo, como su compañero Aries, signo de fuego, necesita un cambio para mantener las cosas interesantes. "¡Algunos signos pueden pasar fácilmente al modo automático y simplemente navegar por la vida, pero tú no!" Montufar dice. "Para ser feliz, debes ser creativo y sentirte completamente vivo. Todos los diferentes aspectos (y personas) de tu vida deben alinearte y apoyarte mientras conduces apasionadamente a tu rebaño hacia un futuro más brillante".

El Tarot Gitano te revela que le deparan a los signos en el décimo mes del año: octubre La mayoría de los signos deberán innovarse y conectarse con su poder creativo.

Virgo

Los virgos son signos de la Tierra, por lo que tienden a estar muy arraigados cuando se trata de cambiar. Puede que no les encante, pero entienden la necesidad de hacerlo. Según Montufar, Virgos son los perfeccionistas por excelencia. "Ser la perfeccionista del zodiaco tiene un precio", dice ella. "La mayoría de las veces, tienes que limpiar el desorden de otras personas. Necesitas cosas a tu alrededor para poder ser lo más productivo posible". Si tienes un entorno caótico de hogar u oficina, no lo pensarás dos veces antes de decidir irte.

Libra

Los libras son conocidos por ser un poco indecisos. Tardarán un tiempo en sopesar las ventajas y desventajas de hacer cualquier cambio importante, pero siempre están abiertos a ello. Según Montufar, sabrá que necesita un cambio si deja de preocuparse por cómo se presenta ante otras personas. "Puede sonar superficial, pero cuando un signo regido por Venus como tú deja de vestirse bien y lucir bien, significa que algo está mal", dice.

Escorpio

Los escorpios son un signo del zodiaco muy apasionado e intenso. Harán cambios cuando sea necesario, especialmente cuando se trata de sus relaciones. Si no recuerdas la última vez que tuviste relaciones sexuales con tu pareja, Montufar dice que eso puede empujarte a hacer algunos cambios. "Tu hambre sexual y magnetismo no solo son conocidos sino legendarios, sin embargo, para ti, el sexo se trata de la conexión y la relación que conlleva", dice ella.

Luna en Sagitario te invita a reír con tus amigos y disfrutar El 2 de octubre habrá Luna en Sagitario y querrás estar todo el tiempo al aire libre buscando aventuras y momentos para reír con los amigos y disfrutar.

Sagitario

"La combinación de tu elemento (Fuego) y la regla planetaria (magnánimo Júpiter) te da una tonelada de energía, pero también te hace cambiar de opinión con bastante frecuencia", dice Montufar. Siempre te estás moviendo y buscando la próxima gran aventura. Quieres hacer y verlo todo. "Pero como lo representa tu icónico símbolo animal, necesitas un objetivo para poder hacer las cosas", dice Montufar. Si notas que tu situación actual te impide lograr algo, será hora de reducir la velocidad y pensar en lo que realmente quieres de tu vida.

Capricornio

Los capricornianos son como sus compañeros signos de Tierra y no están dispuestos a hacer cambios importantes de inmediato. Pero lo harán, especialmente cuando se trata de su carrera y ambiciones. "Al igual que tu símbolo animal, la Cabra de Mar, estás en tu mejor momento cuando subes a los picos más altos y difíciles de alcanzar", dice Montufar. "Naciste para lograrlo, y cuando tu mente se seca y tu corazón se siente vacío, ¡significa que se necesita un cambio significativo para seguir mirando (y moviéndote) hacia arriba!"

Acuario

Acuario puede ser un signo de aire, pero también es un signo fijo. Debido a eso, a ellos les gusta quedarse en un lugar una vez que se sienten cómodos. Sin embargo, tiene que ser su decisión de quedarse y su decisión sola. Todavía necesitan sentir una sensación de independencia en todas las áreas de su vida. "Si algo te está asfixiando, harás los cambios necesarios para liberarte y una vez más. Debes poder bailar al ritmo de tu propio tambor, tal como te gusta".

Estos signos tendrán un renacer amoroso en octubre Mantente abierta a nuevas experiencias y el amor llegará a tu vida

Piscis

Piscis está gobernado por Júpiter y Neptuno. Por eso, naciste para soñar en grande. "Te inspiras a ti mismo y a los demás a alejarte de una realidad tangible y rendirte a una existencia más mágica", dice Montufar. "Pero si la vida te ha alejado de esa motivación central, debes hacer un cambio y buscar un entorno que realmente refleje tu enfoque iluminado".

Te recomendamos en video