VIDEO: Mujer deja que arañas venenosas caminen en su rostro como terapia antiestrés

View this post on Instagram

This content is exclusively managed by Caters News. To license or use in a commercial player please contact [email protected] or call ‪+44 121 616 1100‬ / ‪+1 646 380 1615‬ Female Argiope keyserlingi AKA St Andrew’s Cross Spider (araneidae) #standrewscrossspider #argiopekeyserlingi #orbweaver #araneidae #spider #spiderselfie #spidersofinstagram #arachnid #fortheloveofspiders #squashfearnotspiders #spiderphotography #spidervideo #video #videosofinstagram #iphonevideo #iphoneography #winter #mackay #queensland #australia