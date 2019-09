Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Diez de Espadas

A todos nos pasa que, de pronto, nos sentimos superados por los problemas y pareciera que se presentan todos juntos y nos abrumamos. La primera reflexión que debiéramos hacer es constatar que no todos son tan complejos y no todos tienen solución que dependa de nuestra voluntad, y asumir que la solución de algunos de ellos puede esperar.

Tauro

Seis de Bastos

Semana positiva en lo laboral, se presentarán una serie de hechos suficientemente satisfactorios que obren como un estímulo a tu desempeño y te ayuden a potenciar, aún más, tus resultados. Bueno sería que analizaras si hiciste algún cambio que te llevó a esto, para sacar alguna fórmula que puedas repetir.

Géminis

El Colgado

Si te complica más de la cuenta que los cosas no salgan con la rapidez que esperas, a pesar de que crees haber hecho todo lo posible porque así no ocurra. Más te vale asumirlo con resignación y pensar que no siempre todo depende de ti y darle tiempo al tiempo. Si lo has hecho bien ya llegará el resultado.

Cáncer

Paje de Oros

Cuida lo que comes, siempre debieras preocuparte por tu alimentación ya que de ella depende, en gran medida, tu salud en general. Privilegia lo sano y natural y, junto con eso, las disciplinas o sistemas que te ayuden a la armonía entre cuerpo y espíritu y, si se presentara algún desequilibrio, opta por las terapias alternativas.

Leo

Cuatro de Espadas

Tus energías no son inagotables y, de pronto, pueden llegar a causarte algún inconveniente que afecte tu salud y te provoque más de un problema en tus planes o actividades. Lo conveniente será moderar el exceso de gasto y cuidar tus tiempos de sueño, de descanso y también tu alimentación.

Virgo

La Muerte

Estás en un momento de inflexión en tu vida, en el que se hace necesario desprenderte de muchas cosas del pasado que te complican y constituyen un peso muerto que dificulta tu andar. Es el momento de alivianar la carga para asumir los desafíos que se presenten, lo cual requiere de todas tus energías.

Libra

Caballero de Bastos

Período de crecimiento, expansión y desarrollo en tu actividad principal y subalterna, si la tienes. Todo, en general, tendrá la característica del progreso. Período apropiado para hacer cambios, para viajar, para intentar hacer lo que haya estado postergado, y para todo aquello que necesite de un impulso extra o adicional.

Escorpio

La Luna

Posterga por unos días la toma de decisiones en aquellos temas importantes para ti y que se puedan postergar algún tiempo, pues te costará ver con claridad los hechos y tendrás eventuales inconvenientes para disponer de los elementos de juicio necesarios. Pasados unos pocos días verás todo de manera más diáfana.

Sagitario

Reina de Bastos

No por evitarte problemas con algunas personas debes abandonar la defensa de tus principios y valores, ni siquiera tu manera de pensar respecto de temas trascendentes. La defensa de tus posturas la puedes ejecutar con diplomacia y astucia para que nadie se sienta ofendido, lo único que no debes hacer es condescender a pesar de no estar de acuerdo.

Capricornio

Caballero de Oros

Si tus fines son incrementar tus ingresos la fórmula deberá ser, por sobre todo, la perseverancia, es decir, insistir en el propósito sin decaer, ni sentirte superada, buscar las alternativas, cambiar el modo, ser más porfiada que los hechos y no perder ni un minuto el objetivo.

Acuario

La Fuerza

No hay mejor estímulo para conseguir lo que quieras que tener muy claro el objetivo y no desviar fuerzas en cosas subalternas que no apunten al propósito principal. Tendrás las capacidades y cualidades necesarias para hacerlo. Solo debes tomar la decisión del cuando dar el primer paso.

Piscis

Paje de Oros

Este es un buen momento para que centres tus afanes en ti, de manera integral, esto es, que cuides tu bienestar tanto físico como espiritual. La dualidad cuerpo y espíritu constituye nuestro ser y no debemos descuidarla. Si falla una de ellas nada andará bien.

