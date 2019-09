Haz una deliciosa marquesa de chocolate: paso a paso

View this post on Instagram

Marquesa de Chocolate Ingredientes: 40 Galletas María 2 tazas de leche Para el pudín de chocolate: 1 lt de leche 4 yemas de huevo 300 gr. de chocolate negro en trozos 2 cucharadas de mantequilla 125 gr de azúcar Vainilla al gusto 2 cucharaditas de maicena Preparación: En una olla de fondo pesado colocar la leche, el azúcar y la vainilla, cuando esté tibia añadir las yemas de huevo previamente batidas, revolver constantemente. Aparte, en baño María, derretir el chocolate con la mantequilla, cuando esté derretido verter en la leche y continuar revolviendo, disolver la maicena en un poquito de leche y añadir a la preparación anterior, continuar revolviendo hasta que espese, bajar del fuego y reservar. Para hacer la base de la marquesa de chocolate, remojar las galletas en leche e ir colocándolas superpuestas en el fondo de un molde de vidrio, haciendo una capa sobre la cual verter el pudín. No olvides cubrir también los lados del molde. Guardar en la nevera hasta que esté firme. Puede adornar con lluvia o chispas de chocolate, también hay quien alterna almendras fileteadas y tostadas ó chispas de chocolate. Si desea darle un toque distinto, puedes añadir un chorrito de licor a la leche en la que mojas las galletas; te sugerimos amaretto, licor de café o frangélico.