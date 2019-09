Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana

Aries

Será un fin de semana de mucha diversión en compañía de tu familia y amigos. Recuerda que tu signo es el más carismático, por eso te rodeas de personas que te quieren. Este sábado festejas el cumpleaños de un amigo y habrá mucha diversión. Este 30 de septiembre debes hacer un ritual para tu signo: corta tu cabello y ponte zapatos nuevos para que pises el éxito todo el mes de octubre. Te recomiendo no tomar mucho alcohol para evitar la cruda moral. En tu relación de pareja estarás de lo mejor. Lo más importante es ser honesto siempre. Haces compras de última hora para tu casa. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 09, 21 y 33. Trata de seguir con la dieta y ejercicio, que este mes de octubre te invitan a la playa. Si estás soltero, un nuevo amor del signo de Géminis o Libra llegará a tu vida.

Tauro

Será un fin de semana de preocupaciones porque tu pareja no se encuentra contigo, ya no te alteres por eso, procura tener calma y pasar los días rodeado de las demás personas que te quieren. Realizarás un viaje con tu familia. El ritual de tu signo para este 30 de septiembre consiste en ponerte un listón rojo en el tobillo derecho con tres nudos y dejarlo hasta que se caiga solo; también usa mucho perfume para que este mes de octubre reine la prosperidad en tu vida y el verdadero amor llegue para quedarse de forma definitiva. Realizas de última hora los pagos de tu tarjeta bancaria. Tus números de la suerte serán 04, 43 y 62, te recomiendo combinar tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. En particular este lunes no pelees ni te acuerdes de situaciones que te ponen triste. ¡Pon tu mente en positivo!

Géminis

Fin de semana de mucha alegría y festejar el cumpleaños de un familiar. Vuelve a tu vida un amor del pasado, trata de platicar y darse otra oportunidad para saber si las cosas podrían funcionar de nuevo. Tu recomendación de ritual para este día 30 de septiembre es comprar una camisa o vestido de color rojo y usarlo durante la noche. Ponte algo de plata en el cuerpo y córtate el cabello, eso te ayudará para que este octubre se encuentre lleno de bendiciones y prosperidad. Te llega una invitación para salir a un antro o fiesta este fin de semana. Cuídate de problemas respiratorios o pulmones y trata de cuidarte e ir con tu médico. A los Géminis que están casados los invitan a salir de viaje o irse con su familia de vacaciones. Tus números de la suerte son 15, 32 y 77, procura jugarlos este día sábado.

Cáncer

Será un fin de semana de muchas alegrías, sobre todo, porque toda tu familia estará reunida. Recuerda que tu signo es muy sentimental, que siempre quiere tener cerca a todas las personas que aprecia. Te recomiendo cuidar tu alimentación. Te llegará una propuesta de negocio nuevo que te dejará muchas ganancias. Trata de sacar de tu clóset todo lo que ya no ocupas y donarlo a alguien que lo necesite para que toda la energía se renueve en tu vida. Tu ritual para este fin de mes es prender una veladora roja y ponerle tres monedas alrededor de la cera a las 12:00 horas, con eso todo el mes de octubre te irá bien. Ten cuidado con los chismes y procura no contar tus intimidades a todo el mundo. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 32 y 44; lo juegas el domingo. En tu relación sentimental deja a un lado los celos.

Leo

Este viernes tendrás mucho trabajo de cara al cierre de mes, recuerda que tu signo es muy responsable en lo laboral y por eso este octubre llegarán más oportunidades en este ámbito de tu vida. Decides comprar ropa y zapatos para comenzar el mes con nuevas energías, acuérdate que tu signo es el más lucido del Zodíaco y siempre quiere verse de lo mejor. Te visitarán unos familiares que no esperabas, pero eso te hará sentir muy contento. Para tu ritual de este 30 de septiembre deberás ponerte un listón color rojo en la muñeca derecha con tres nudos y dejarlo ahí hasta que se caiga solo y bañarte con agua mineral y un jabón neutro, eso te ayudará para que tengas todos los triunfos que deseas. Gozarás de un golpe de suerte con los números 02, 36, 52. Decides hacer algunos cambios en tu casa estos días.

Virgo

Viernes para preparar una fiesta familiar, a tu signo le gusta organizar todos los eventos, por eso te recomiendo estudiar algo relacionado en donde puedas explotar tus capacidades. Llegará una propuesta para un negocio nuevo que te ayudará a incrementar tus ingresos. Te recomiendo no dejar tu casa sola tanto tiempo o solicitar el apoyo con un familiar en caso de salir de viaje y así prevenir cualquier eventualidad. Tu ritual para esta día 30 de septiembre es bañarte con un jabón neutro, prender una veladora blanca y pedir a tu ángel de la guarda que te llegue la abundancia. Tramitas un crédito para una casa. Tendrás un golpe de suerte con los números 19, 32 y 55. En el amor, una persona del signo de Piscis o Aries te buscará para volver contigo. Preparas las maletas para salir de viaje la próxima semana.

Libra

Fin de semana lleno de experiencias nuevas en el amor. Recuerda que estás en tu etapa de cumpleaños y eso significa que tendrás más suerte en todo lo que realices. Recibes un regalo por parte de una persona muy especial. Viernes de junta de trabajo para cambios y cierre de mes. Vas con el doctor para hacerte un chequeo; sigue con la dieta para evitar cualquier problema de salud. Sábado de suerte en juegos de azar con los números 07, 21 y 28. Trata de usar más el color blanco en la ropa para estimular la suerte en todos los aspectos de la vida. Este día 30 de septiembre te recomiendo prender una veladora blanca y agregarle canela molida para que reine la suerte en todo. El mes de octubre es ideal para cortarte el cabello y de esta forma renovar la energía. Te busca un familiar de fuera para pedirte un consejo.

Escorpión

Recibirás muy buenas noticias y llegarán familiares a tu casa para celebrar el cumpleaños de un ser querido. Recuerda que tu signo siempre quiere quedar bien con todo mundo, pero trata de protegerte de las envidias o mal de ojo. Cuídate de problemas de presión alta o trata de no ingerir mucha sal o alcohol para que después no te sientas mal. Recibes un regalo que no esperabas y te dará mucha alegría. Tu ritual consiste en que este 30 de septiembre trates de cambiar los muebles y los espejos de lugar para renovar las energías y prende una veladora de color blanca con canela en polvo y una moneda enterrada en la cera para que tengas más abundancia este mes de octubre. Procura pisar con cuidado y así evitar caídas. Tus números de la suerte son 22, 31 y 54. Trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Sagitario

La suerte estará de tu lado este fin de semana y vendrá a ti un premio grande en la lotería con los números 00, 15 y 27. Viernes de terminar de elaborar los últimos reportes de trabajo y de aceptar la invitación a una cena laboral. Trata de olvidarte de ese amor que no fue para ti y empieza a salir con personas más compatibles con tu signo, que son de Leo o Aries. Tu ritual para este día 30 de septiembre es usar mucho perfume, ponerte ropa nueva de color blanca y prender una vela de color azul para que te llenes de buenas energías todo el mes de octubre. Ten cuidado con los robos o pérdidas en la calle. Te visita un grupo de familiares en tu casa. Trata de seguir con la dieta, pues te espera un mes de amores nuevos. Recuerda que si te sientes bien, atraes situaciones positivas y todo tu entorno se equilibra.

Capricornio

Tendrás muchas fiestas y amores nuevos a tu alrededor. Recuerda controlar tu carácter para evitar problemas con tu pareja. Viernes de preparar el cierre de mes o exámenes en tu escuela, trata de aplicarte más en tus proyectos. Decides hacer ejercicio y ponerte en forma, recuerda que como te ven, te tratan. Tu ritual para este 30 de septiembre es usar ropa interior nueva de color rojo y rociarte mucho perfume para que tengas abundancia todo el mes de octubre. En el amor no sabrás qué hacer con dos personas, recuerda que a tu signo lo domina el instinto sexual y por eso siempre busca tener múltiples amores. Recuerda que debes separar el tema del placer y los sentimientos para que nadie resulte lastimado. Tus números de la suerte son 21, 44 y 89, trata de jugarlos con el domingo. Te regalan un reloj que te gustará mucho.

Acuario

Viernes de mucho trabajo y para terminar los reportes de administración. Recuerda que este 30 de septiembre debes limpiar bien tu casa y reacomodar los muebles para que las buenas energías entren con mayor fuerza en este mes de octubre. Considera que no necesitas aparentar lo que no eres, actúa de manera sencilla y natural, verás cómo te llenas de éxitos. Recibes la invitación para salir de viaje en estos días. Decides ahora sí comprometerte en una relación más formal. Sientes que los amigos se alejan de tu vida, recuerda que tu signo es el más amistoso, pero siempre hay tiempos para madurar y empezar un nuevo rumbo. Tus números de la suerte son 19, 32 y 88. Viene un fin de semana de muchas fiestas, trata de hablar siempre con la verdad, que eso permitirá que no tengas problemas en tu vida.

Piscis

Estarás con presiones por el cierre de mes o con mucha carga de trabajo. Recuerda que tu signo es el más comprometido en su vida laboral, así que no te desesperes y trata de resolver todos tus pendientes. No quieras imponer tus decisiones en la relación de pareja, recuerda que cada quien tiene su plan de vida y trata de respetar eso para que no entrar en conflicto. Tu ritual para este 30 de septiembre es ponerte agua bendita en la nuca y la frente, así como mucho perfume después de bañarte. Procura prender una veladora de color blanco y pedir que todo lo que deseas para el mes de octubre. Te invitan a un antro este sábado y te divertirás mucho. Decides hacer mejoras a tu casa o comprar muebles. Tus números de la suerte son 09, 20 y 21; trata de combinar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.