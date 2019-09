Deja de creer que hay una expectativa para que hagas las cosas a cierta edad

La vida es corta y el tiempo es precioso. Es importante establecer líneas de tiempo para hacer determinadas cosas, cumplir ciertos objetivos sin embargo, no tienes que hacerlo cuando los demás lo hacen. Puedes establecer objetivos a meses o años, pero nunca tratar de que sea al tiempo de los demás. Esa presión sólo te generará angustia y malestar.

Y es que muchas veces nos sometemos a la presión externa de "tener que ser algo" en determinado tiempo. Tener novio, estar casada, tener hijos, tener una casa propia, tener un puesto importante, tener dinero…todos esos son objetivos que la sociedad nos impone, los cuales debemos de cumplir lo más pronto posible para no ser un fracaso. Y seguramente en este momento ya sientes que estás fracasando en algo que según tú, otros no.

Las cosas más bellas llevan tiempo. Tu vida lleva tiempo. La curación lleva tiempo. ¿Estás ansiosa porque crees que estás fallando o lo estás porque crees que no podrás tener éxito de inmediato como el resto? Para la mayoría de las personas, es lo segundo y ese es precisamente el problema.

El punto de inflexión de su vida será el día en que decidas que estás dispuesta a seguir trabajando para alcanzar tus objetivos sin importar cuánto tiempo lleve alcanzarlos. porque es tu ritmo y es lo que tu quieres para ti.

Llegarás el día que estés dispuesta a hacer lo que sea necesario, durante el tiempo que sea necesario. Llegarás en el momento en que te des cuenta de que eres lo suficientemente libre como para seguir trabajando en tu futuro, sin importar si te toma 10 meses o 10 años llegar.Estás donde tienes que estar y no puedes vivir como lo hacen los demás.

Nunca des un salto de fe equivocado porque piensas que si no lo haces ahora, nunca lo harás. No dejes que nadie te haga sentir que tu vida no es lo suficientemente satisfactoria. No te apresures a enamorarte porque tu familia o amigos te presionan o terminarás con la persona equivocada. El amor también toma tiempo y no puedes forzarlo.

Deja de creer que tienes que cumplir ciertas expectativas solo porque el tiempo pasa y todos a tu alrededor parecen cumplirlas. No hay edad para tener una buena vida.

Deja de desgastarte tanto por igualar la vida o el sueño de alguien más y concéntrate en lo que realmente te hace feliz. Lo último que debes hacer es olvidarte de tus sueños por seguir los de alguien más. No dejes que el mundo minimice tus sueños o tu progreso. No caigas en la trampa de que estás atrasada solo porque no estás haciendo lo que todos los demás están haciendo.

Sí, la vida es corta y el tiempo vuela pero ¿qué mejor forma de aprovecharlo que haciendo lo que deseas, luchando por alcanzar tus metas y disfrutando de tus triunfos?

Sí, hay quienes desde los 20 ya tienen una fortuna y quienes a los 26 ya formaron una familia. No vivas la historia de otras personas, vive la tuya. Qué más da si tu primer novio fue a los 15 o a los 25, si te casaste a los 30 o a los 50, si ya tienes 27 años y no tienes planes de tener hijos o no has conseguido ser tu propio jefe. Hay personas que se casan por primera vez a los 45 años y personas que nunca levantan un negocio propio y aún así, tienen una vida estable.

No tienes que demostrarle nada a nadie. Estás viviendo tu propia verdad. Estás siguiendo tu propio ritmo. El universo es sabio y llegarás a donde tengas que llegar. Sigue adelante y no bajes la guardia. Confía en tu tiempo.

