A estos signos les cuesta expresar sus sentimientos

Existen tres signos del zodiaco que claro que tienen sentimientos, pero no saben cómo expresarlo, por lo que no será fácil enterarte qué es lo que ellos sienten por ti. Pero que esta situación no te pare, busca la forma de ayudarlo a expresarse. Conoce cuáles son:

Cáncer

Los nacidos bajo el signo de Cáncer están claros en lo que sienten por su pareja y amigos, así como familiares, pero les cuesta mucho expresarlos. El problema surge cuando se considera cómo otras personas podrían reaccionar ante ellos. Y es que este signo es muy sensible y sienten mucho miedo de ser rechazados cuando expresen lo que sienten.

Cuando cáncer logra decir lo que siente, lo hace con lágrimas en sus ojos, así que esto te deja claro lo sensible que son.

Virgo

Este signo es muy sociable, le encanta conversar, pero de las cosas triviales de la vida, nada de conversar de lo que sienten por otra persona. “A los virgos no les gustan las exhibiciones públicas, pues son tan sensibles que no soportarían una burlo o situación incómoda.

Escorpio

Los escorpios son intensos y tienen una forma muy particular de decir lo que dicen pues les cuesta confiar en los demás. Si eres un Escorpio, es posible que tengas problemas para confiar en otras personas, y por esos se te hace difícil expresar lo que sientes.

