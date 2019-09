Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Paje de Oros

Cuida tu salud, no es de hierro y debes tenerlo en cuenta para no sufrir algún percance inesperado que altere cualquier plan o compromiso que tengas. Esto es una advertencia, no un presagio, por lo que el resguardo sugerido va de la mano con el sentido común y, por cierto, puedes considerarlo de manera permanente.

Tauro

Paje de Espadas

Un cambio en tus esquemas de pensamiento no significa, de modo alguno, una renuncia o traición a tus creencias valóricas de todo orden, por lo que será recomendable que estés llana a la posibilidad de analizar o entender tu realidad con amplitud de criterio y apertura a nuevas ideas, porque, en definitiva, el límite lo colocas tú.

Géminis

La Sacerdotisa

Ante cualquier situación que debas enfrentar, y requiera de tu análisis o comprensión para actuar de manera coherente y sin resultados inconvenientes, deberás anteponer tu intuición, en primer lugar, que te dará respuestas más confiables que tu criterio puramente intelectual.

Cáncer

El Mago

Durante estos días no te faltarán los medios para salir adelante ante cualquier situación que amenace con complicar tus planes o lo que haces en forma habitual. Tendrás un arsenal de herramientas disponibles y podrás echar mano a ellas a voluntad, lo que te dará ventajas comparativas.

Leo

Rey de Copas

En estos días podrás desplegar a voluntad todas tus cualidades en el plano de la generosidad, no te faltarán las ocasiones, variadas y diversas, para actuar en consecuencia, sin el mínimo afán de lucir tus dones. Estate atenta, pues las ocasiones no serán tan obvias y deberás descubrirlas.

Virgo

Reina de Bastos

Mejora todo lo relativo a trabajo. Cualquiera sea la forma o características del tuyo, independientemente si eres profesional, empleada, artesana o estés en la etapa de emprender algo nuevo buscando alternativas diversas. Confía en tus condiciones, son suficiente para tus fines.

Libra

Rey de Oros

Buena semana en lo económico, principalmente en tus finanzas personales que lograrán llegar a un punto de moderado equilibrio, suficiente para que dejen de ser el tema que te complique y puedas dedicar tu tiempo a la creatividad y otras cosas que merecen tus mejores dones y conocimiento.

Escorpio

Reina de Copas

Tus mejores logros o avances los podrás conseguir con tu lado afectuoso hacia los demás, principalmente con la gente cercana o conocida. Tu cara más hosca déjala, en lo posible, relegada a un último plano y no olvides que “si quieres conseguir miel no patees la colmena”.

Sagitario

As de Oros

Buen momento para incrementar tus ingresos, de las más variadas formas y por los medios más diversos, que no atenten contra tu rectitud, o sea lícitos. Debiera ser de una manera nueva, no la de costumbre, pero relacionada con actividad profesional, comercial o laboral, a solas o en sociedad.

Capricornio

El Juicio

Si durante estos días te encontraras frente al dilema de tener que decidir o elegir respecto de algo importante y que pueda alterar, de una u otra manera, este momento de tu vida, confía en ti y en tu raciocinio, habitualmente práctico, que impedirá que des un paso en falso.

Acuario

Rey de Bastos

Durante estos días será necesario postergar, por un corto tiempo, tu forma condescendiente, amistosa y comprensiva con que sueles resolver tus problemas de relaciones personales. Demostrar un poco de autoridad, carácter y firmeza, frente a ciertas personas puede ser, ahora, una mejor fórmula.

Piscis

Diez de Espadas

No pretendas resolver todos los problemas, habidos y por haber, en un solo acto. Cada día tiene su afán y cada problema una solución, que no siempre depende de lo que podamos hacer, por lo que, lo más recomendable, puede ser evaluarlos y categorizarlos basados en su importancia y en su premura y actuar en consecuencia.