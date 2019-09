Prepara panquecas de avena y cambur: libres de endulzantes

View this post on Instagram

#Repost @medexdiv (@get_repost) ・・・ Dale energía a tu día con estas ricas panquecas de avena y cambur👇 . Ingredientes: * 1 taza de avena en hojuelas * 1 cucharada de vainilla * 1 cucharada de canela * 1 taza de leche * 1 cambur * 1 toque de sal Preparación: En un recipiente tritura el cambur y luego viertes la leche. Deja reposar. . Aparte, en la licuadora coloca la avena, la vainilla y la canela. . Por último agrega la mezcla del recipiente con el cambur y licúa hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. . El cambur te aportará una buena dosis de potasio a tu organismo y la avena te dará energía.