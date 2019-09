Horóscopo semanal de Mhoni Vidente para días llenos de energía positiva

Aries



Tu carta del tarot es El Mago, significa que debes romper con todo lo que te hizo daño en el pasado, particularmente con ese amor que no era para ti y te quitaba energía positiva. También refleja la grandeza que te distingue como ser humano, que no tienes límites en lo que quieres realizar; si enfrentas algún asunto legal pendiente lo resolverás con éxito. Debes poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes. Serán días de transformaciones personales positivas. En el amor extrañas a tu pareja, pero esto los unirá y pronto volverán a estar en armonía. Si permaneces soltero, encontrarás un amor del signo de Capricornio o Virgo. En la salud te recomiendo hacerte un chequeo. Tu día de suerte será el martes y tus números 09, 18 y 23. Trata de usar el azul fuerte para atraer la abundancia.

Tauro

Tucarta es La Sacerdotisa, significa que tu grandeza no tiene límites y podrás realizar cualquier objetivo que tengas en mente, pero intenta ser discreto con los demás para evitar las energías negativas. También indica que debes seguir con tus estudios para crecer laboralmente. En la familia, recuerda que eres el pilar y tendrás que ayudar a todos a salir de algunos problemas, lo mejor será no pensarlo y actuar para que te resulte más sencillo. Un amor del pasado te busca para pedirte que vuelvan, recuerda que todos cometemos errores; te recomiendo que te des otra oportunidad para estar en pareja. Si te encuentras soltero, vendrá un amor del signo de Capricornio o Cáncer que será muy compatible contigo. Si en lo laboral las cosas no van bien, te recomiendo buscar otro proyecto. Tus números de la suerte son 01, 27 y 66.

Géminis

La Justicia es tu carta del tarot, por lo que debes tener cuidado con tus decisiones en estos días. Te recomiendo pensar dos veces cualquier cosa que vayas a hacer para no tener ningún contratiempo personal o laboral. La carta indica que vas por buen camino en el amor y tendrás una relación seria con tu pareja actual. Si estás soltero llegará un amor del signo de Piscis o Aries con quien tendrás mucha compatibilidad. Te recomiendo asistir con un médico para prevenir cualquier problema o dificultad. Tramitas un crédito para comprar una casa o un coche. Ten cuidado con traiciones en el trabajo, trata de ser discreto y no meterte en problemas ajenos. Realizas pagos de colegiaturas. Te llega una demanda legal que arreglarás de la mejor manera. Tu día de suerte será el jueves con los números 04, 55 y 71.

Cáncer

Tu carta es El Ermitaño, lo cual indica que tendrás algunas dificultades en cuestiones escolares o laborales. Te recomiendo mantener la calma y ser prudente con tus comentarios hacia los demás, recuerda que tu signo se caracteriza por ser muy sincero. La carta significa que tu economía crecerá y podrás comprar un coche o una casa con algún crédito para asegurar un patrimonio. Te llegará un dinero extra de lotería con los números 03, 20 y 71; trata de agregarles tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Seguirás con la buena racha en cuestiones amorosas; si tienes pareja no dudes en formalizar la relación y si permaneces soltero, una persona del signo de Escorpión o Acuario será tu pareja ideal. Esta carta también te recomienda que reconcilies tu corazón con el pasado, que reconozcas en qué te equivocaste y pidas perdón a esa persona que se lo merece.

Leo

La Rueda de la Fortuna es tu carta del tarot esta semana, significa que te encuentras en el momento ideal para cambiar de trabajo y empezar ese proyecto que traes entre planes. Atraviesas por una etapa de abundancia y crecimiento laboral en tu vida. Llegará una relación del signo de Sagitario o Piscis, así que trata de estar abierto al amor. Si tienes pareja tendrás algunos problemas por celos, así que trata de no hacer más grande la situación. Recibes un dinero extra por lotería con los números 08, 09 y 76, te recomiendo que los juegues el martes para que tu suerte se multiplique. Trata de llevar una vida sencilla, eso te hará crecer como persona. Te busca un familiar para pedirte un favor. Si tienes mascota, estará un poco enferma. En el trabajo trata de distraerte, no pelear tanto y medir las situaciones que se presentan.

Virgo

Tu carta es La Fuerza, significa que podrás resolver ese asunto legal o familiar que tenías pendiente. Recuerda que estás en tu época de renacimiento y energía cósmica, y eso hace que tu energía positiva crezca. Te recomiendo encender una veladora color blanco este jueves y pedir eso que tanto necesitas y verás que se cumplirá rápidamente. La carta indica que debes procurar más a tu familia o tu pareja y no descuidar los lazos amorosos antes de que pase algo. Recibirás una invitación para salir de viaje o ir a trabajar fuera del país, acéptala, te hará crecer económicamente. Ten cuidado con los accidentes en la calle. Compras una computadora para tomar un curso y te recomiendo no dejar la escuela, te ayudará en tu futuro. Recibirás dinero por una deuda del pasado. Tus números de la suerte son 01, 21 y 50.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Templanza e indica que es tiempo de ser grande como persona y empezar a hacer un patrimonio para tu futuro. Trata de no darle importancia a cosas que no la tienen para ti. Estás en la mejor etapa por tu cumpleaños, así que procura salir de viaje o festejarte a lo grande para que te sientas de lo mejor. La carta también te dice que es tiempo de formar una familia. A los solteros les viene un amor nuevo de Aries o Géminis. Acudirás a juntas de última hora para cambios de puesto y de proyecto. Te invadirán las dudas respecto a tu vida amorosa en estos días, ya que deberás decidir con quién te quedarás, pues te encuentras entre dos amores. Recuerda que debes quedarte con quien te hace sonreír, ya que siempre te hará feliz. Tus números de la suerte son 01, 07 y 88.

Escorpión

La Torre es la carta del tarot para tu signo, lo que significa que te sentirás un poco abrumado por la carga de trabajo y las presiones; necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo. Cuidado con los dolores de cabeza y pecho, trata de acudir con tu médico. Compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de la vida se dan cuando los disfrutas con la persona que amas. Eres muy intenso en cuestiones de negocios y proyectos de trabajo y eso provoca que siempre tengas éxito. Sigues con la dieta y piensas en hacerte una cirugía estética que te saldrá de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte el 27 de septiembre y será con los números 04, 33 y 62. Procura usar algo de plata y vestirte con colores fuertes para tener más fuerza espiritual. Recuerda que hay que darle tiempo al tiempo y más en el amor.

Sagitario

La carta de La Estrella te dice que podrás realizar cualquier cambio positivo en tu vida y que la fuerza espiritual estará de tu lado y debes aprovecharla. El tarot también señala que eres el indicado para sacar adelante a tu familia o pareja de cualquier problema. Esta semana será ideal para salir de viaje por cuestiones de negocios. Eres muy carismático y gentil con las personas, pero eso provoca que tengas muchas envidias alrededor tuyo, por eso necesitas protegerte y nunca confiarte de nadie, así que trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa y usar ropa de colores fuertes para que esa energía positiva crezca más en tu vida. Te busca una ex pareja para regresar o tener una relación más formal, pero considera que tu signo es tajante en sus relaciones amorosas y nunca piensas en volver, así que habla claro. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 40 y 55.

Capricornio

Aprovecha esa corriente de buena suerte que te trae la carta de El Sol. Piensas en emprender un negocio o trabajar los fines de semana para tener un futuro mejor. Cuidado con problemas de riñón o infección de transmisión sexual. Eres muy bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, pero a veces abusan de tu persona, así que trata de diferenciar quiénes son tus amigos y quiénes sólo quieren abusar de ti. Sigue con el ejercicio, eso te ayuda a estar mejor en todo. Ya no pelees tanto con tu pareja, trata siempre de buscar la mejor solución. Los solteros conocerán a un amor de Aries o Virgo. Recuerda que a tu signo lo domina el sexo y eso es parte importante de tu vida de pareja. Tendrás un golpe de suerte el 27 de septiembre y será con un cambio de trabajo o dinero en lotería con los números 01, 23 y 70.

Acuario

La carta de El Mundo en tu signo significa que tu lado místico y persuasivo se encontrará muy elevado y podrás sentir qué viene para tu futuro. Debes ahorrar y formar un patrimonio. Trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás y verás cómo se abrirán todas las puertas. Cuidado con los problemas de pareja o trata de ya no ser tan celoso, recuerda que todos necesitamos de nuestro espacio. Recibirás un dinero extra por la venta de una propiedad familiar. Te reglan una mascota. Sigue con la dieta, recuerda que tu punto débil es el estómago. Tendrás un golpe de suerte el 24 de septiembre y con los números 05, 19 y 32. Ese día coloca un limón verde en tu bolsa para que la abundancia esté presente siempre. A los solteros les viene un amor del signo de Géminis o Escorpión con quien tendrán mucha compatibilidad.

Piscis

En el tarot te salió la carta de La Luna lo que significa que es tiempo de retarte a ti mismo en cuestiones laborales y salir más de viaje. Piensas mucho en casarte y formar una familia. Ya no seas tan rencoroso con tus familiares, aprende a olvidar y no darle importancia a situaciones pasajeras. A los solteros les vendrá un amor del signo de Escorpión o Aries que se convertirá en su pareja ideal. Evita confiar mucho en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quieren traicionar. Te compras ropa para un evento laboral muy importante. Tus números de la suerte son 08, 77 y 84. Tu mejor día será el 24 de septiembre y tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con cuestiones de proyectos de negocios. Ese día debes vestirte de colores rojos para que se multiplique tu energía. Recuerda siempre ayudar a tu madre.