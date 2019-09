Telegram troleó a WhatsApp con una ingeniosa publicación en Twitter

WhatsApp, en su intento de promocionar su aplicación, publicó un video para mostrarles a los usuarios las ventajas al momento de compartir documentos a través de los chats.

El anuncio dice que si tienes un archivo que es muy grande para enviar en un mail, a través de WhatsApp puedes enviar archivos de hasta 100 MB. Parece todo un logro, sin embargo, todo este “orgullo” quedó devastado cuando Telegram sacó su propia promoción.

La principal competencia de la aplicación de mensajería más usada en el mundo afirma que si tienes un archivos que es muy grande para enviar en otros servicios de mensajería, que uses Telegram para enviar archivos de hasta 1.5 GB.

Need to send an email but the attachment is too large? Try using WhatsApp instead, where you can send files of up to 100 MB. #WhatsAppTricks pic.twitter.com/I6gwBmH70S

La publicación generó risas entre los usuarios, debido a que la app de mensajería azul supera a la clásica verde. Sin embargo, la app verde sigue siendo el número uno en cuanto a usuarios, pues, se estima que cuenta con un aproximado de 2.000 millones de usuarios.

Need to send a message but the attachment is too large for other messengers? Try using Telegram instead, where you can send files of up to 1.5 GB.

— Telegram Messenger (@telegram) September 12, 2019