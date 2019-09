El mejor plan para los amantes del vino en CDMX

View this post on Instagram

Cuando hacemos cosas que nos emocionan no podemos quedarnos quietos. La mente vibra. Los Pies no paran de moverse. Queremos llenarnos la cabeza y el alma de más. Por eso ideamos esta cava caminera. Ultra nómada. 3 paradas 3 experiencias Vamos a maridar lugares, gente, tapas y claro está vinos. Sin quedarnos quietos nunca La cita es el 4 de septiembre a las 19 horas en el bar de vinos Si Mon (junto a Broka) Ahí arrancamos Así que zapato cómodo, o tacón coqueto Una mente abierta y como siempre ganas de conocer gente chingona como tu Ahí nos vemos