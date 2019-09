Estos signos del zodiaco tendrán el respiro que tanto necesitaban los próximos días

Tauro

Con el Sol y Marte en tu quinta casa de diversión y placer, estarás de humor para expresarte y vivir la vida al máximo. Cuando estás en medio de un tránsito como este, el propósito de tu alma se centra en conectarte artísticamente con el mundo que te rodea y profundizar tus afectos. Esta semana tienes el poder de crear algo verdaderamente innovador y transformador. Es el momento ideal para la intimidad.

Virgo

Has estado perfeccionando tus habilidades, aumentando tu nivel de confianza y dejando que todo el mundo sepa exactamente quién eres. También has estado pensando mucho en dónde te encuentras en la vida y te has estado criticando demasiado. Es momento de detenerte y construir algo más positivo sobre tu persona. No malgastes tu energía en algo negativo. Estarás haciendo muchas mejoras personales importantes que te darán un respiro.

Libra

Nadie disfrutará este momento más que tú. Sentirás un gran placer sobre todo lo que haces y las cosas marcharán mejor que nunca en el romance, amistad y belleza. Tus relaciones te llegan más fácilmente y estás atrayendo toda la atención en la sala. Estarás radiante y tendrás la atención que tanto querías. Si lo tuyo no es demasiado movimiento, puedes simplemente sentarte, relajarte y ver cómo las cosas fluyen.

Te recomendamos en video