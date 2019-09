Madre asistió a la boda de su hija vestida de novia y se robó la atención

Un día inolvidable fue justo lo que tuvo Tiffany el día de su boda, pero no exactamente por los hermosos momentos junto al amor de su vida, sino porque a su madre se le ocurrió que sería excelente asistir vestida de novia a la ceremonia.

La madre de Tiffany, Wanda, decidió llegar a la boda de su hija con un vestido blanco digno de una novia y las imágenes de la particular situación se hicieron virales gracias a que fueron mostradas en el programa televisivo de los Estados Unidos, Dr. Phil.

Según los reportes, la novia se enfureció con su madre y todavía está pasando el amargo trago del que habría sido el “día más feliz de su vida”.

Bride rages after her mum tries to upstage her on her wedding day by wearing a white gown – and we don't blame her 😲 🙈

https://t.co/owVt7G6ihs

— The Sun (@TheSun) September 18, 2019