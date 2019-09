La manera en que la temporada de Libra afectará a cada signo del zodiaco en su trabajo

El 23 de septiembre comienza la temporada de Libra y así afectará a cada signo del zodiaco en el campo laboral:

Aries

Según la astróloga Lisa Stardust, un Aries puede esperar encontrar a alguien nuevo con quien conectarse en su trabajo. Ella dice: "Una nueva asociación ayudará a impulsar tu estado en el trabajo". Comunícate con tus compañeros de trabajo y está dispuesto a trabajar en equipo, y es posible que descubras que se pueden obtener muchos beneficios.

Tauro

Tauro, si no eres de los que interactúas con las personas con las que trabajas, es posible que quieras cambiar eso durante la temporada de Libra. Stardust dice: "Habla con tus compañeros de trabajo este mes. Trátelos a la hora feliz o al almuerzo para elevar la moral". Esta es una excelente manera de conectarse con otros, conocer gente, construir relaciones duraderas y tal vez tener un impacto positivo en su trabajo.

Géminis

La temporada de Libra no se trata solo de tu conexión con otras personas. Esta es también una señal creativa que te gusta divertirte. Para ti, Géminis, eso es algo bueno. "¡Tu creatividad está en punto!" dice Stardust. "Abraza tus visiones artísticas este mes". Úsalas a su favor en el trabajo con un nuevo proyecto para impresionar a tu jefe.

Cáncer

Cáncer, es posible que debas alejarte un poco de tu trabajo, especialmente si te has sentido más abrumador. Stardust sugiere: "Intenta trabajar desde casa unos días para encontrar el equilibrio en tu vida". Dado que la temporada de Libra se trata de equilibrar todo, es posible que tengas que hacerlo creando un poco más de espacio para ti.

Leo

Bueno, esto no debería ser un problema para ti, audaz Leo: Stardust sugiere: "Habla en la sala de juntas para que tus colegas conozcan tus increíbles ideas". No te importa ser el centro de atención y definitivamente no te importa hablarle a nadie. Aún así, recuerda que este no es un espectáculo de un solo hombre o mujer: debe trabajar con tus colegas incluso después de impresionarlos.

Virgo

Buenas noticias, Virgo: Stardust dice: "¡Es un buen momento para pedir un aumento! ¡Ve a buscarlo!" Usa la energía de la temporada de Libra para construir tu relación con tu jefe o gerente para que te sientas cómodo pidiendo un aumento. ¡Quizás lo consigas!

Libra

Es tu temporada, Libra, ¡así que sabes que las cosas van a estar bien! En realidad, tu horóscopo de trabajo es realmente similar a un Virgo, lo cual es algo bueno. La astróloga Priya Kale, dijo: "¡Es la temporada de Libra, ustedes tienen las cartas! ¿Es hora de que soliciten un aumento? Primero evalúen su propio desempeño, luego pueden pedir lo que es justo con confianza".

Escorpio

Escorpio, no esperes que ocurra nada enorme en el trabajo durante la temporada de Libra, pero definitivamente estás preparando el escenario. Kale dice: "Estás haciendo una estrategia detrás de escena esta temporada de Libra, preparándote para tu regreso. No necesitas revelar todos tus secretos, ¡pero mantén a tus socios en una base de información!".

Sagitario

Este es un momento importante para la red, Sagitario (que no debería ser un problema para ti). "Como dicen, no es solo lo que sabes, sino a quién conoces", dice Kale. "Con los planetas moviéndose a través de su sector social, ¡salgan y establezcan redes! Se están conectando con otros que pueden ayudarlo a hacer realidad sus sueños".

Capricornio

Este es un momento realmente emocionante para tu carrera, Capricornio, así que prepárate. Kale dice: "Estás en la cima de tu juego en la temporada de Libra, pasas al siguiente nivel profesionalmente. Tu éxito no está en duda, pero aclara los objetivos y luego puedes lograr el éxito del que estás orgulloso". Presta atención a lo que quieres del trabajo para que puedas aprovechar al máximo esta temporada.

Acuario

Acuario, espera que las cosas se alteren un poco con algo nuevo en tu trabajo. Kale dice: "Podrías viajar por trabajo este mes o explorar oportunidades internacionales. Algo no es una esperanza tan distante como te imaginaste". Es posible que te saquen de tu zona de confort a lo grande.

Piscis

Piscis, esta temporada de Libra tiene que ver con los detalles. "La temporada de Libra pone a la vanguardia los contratos y negociaciones comerciales y financieras", dice Kale. "Se fiel a tus valores y podrá negociar arreglos justos e iguales donde todos ganen".

