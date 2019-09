Donde hay amor no puede haber egoísmo: mensajes del Tarot Gitano del amor

En signos como Géminis la abundancia fluirá en su vida amorosa. Cáncer, para ti el mensaje es más directo: Trata de madurar la relación que vives. Mientras que la mujer Leo deberá concentrarse más en la pareja porque lo tienes “abandonado”.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: El largo camino, La noticia triste, El largo camino, Dinero

Donde hay amor no puede haber egoísmo. No quieres que nadie te critique, pero debes aceptarlas con optimismo y buena cara. Esta será una buena semana para soñar y emprender.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: El viaje, La prisión, La muerte, El cambio

Sentirás que no estás preparada para una nueva relación. Arreglos florales con sorpresa y que te alegrará el día. Esa persona especial que te llama la atención sabe que tú le gustas.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: El encuentro, La buena mujer, Dinero inesperado, Los pensamientos

La abundancia fluye en tu vida amorosa. Tienes que madurar y no ser tan posesiva con la persona que amas. Se activarán las energías de la sexualidad y la pasión.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: El trabajo, La persona principal masculina, El juez, La joven rica

Trata de madurar la relación que vives. Nada es eterno en esta vida, si te tratan mal lo mejor es dejar a esta persona y buscar a alguien que si te valore. Tristeza por alguien que no está.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: El niño pequeño, La esperanza, Un regalo, Buen final en el amor

Debes concentrarte más en tu pareja porque lo tienes algo abandonado por tantas ocupaciones en el trabajo. Problemas en la casa por falta de cuidado, así que abre tus cinco sentidos.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: La persona falsa, Penas y disgustos, La carta agradable, El océano

No pidas más amor que luego no puedas responder. Nuevas ilusiones llegarán a tu vida en los próximos días. Hecho curioso con una llamada que despertará la llama de la pasión.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: La persona principal femenina, Los tristes pensamientos, El robo, El militar

La vida no puede ser solo dar sin recibir nada a cambio. Problema en tu casa que ocasiona molestia. Sueños que se hacen realidad.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: Sala de estar, Los honores, El juicio, La gran fortuna

Sientes que tu pareja te hace un fuerte reclamo y no sabes nada cómo actuar. No quieres separarte de alguien, pero no puedes seguir viviendo así. Tómate un tiempo para meditar.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: El hombre bueno y rico, El largo camino, El buen hombre, La casa

La rueda de la fortuna está contigo en lo amoroso. Decisiones que debes tomar. Harás algo por tu cuenta. Debes concentrarte o darte fuerza.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: La noticia triste, El encuentro, La buena mujer, Dinero inesperado

Piensa antes de hablar o pide disculpa. Debes involucrarte más en los problemas de tu pareja. El apoyo es importante para superar las dificultades. Debes afianzar más la comunicación.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas de la semana: La joven rica, El niño pequeño, La persona falsa, Penas y disgustos

Trata que tu organismo, tú corazón y tu mente vayan a un mismo ritmo. Controla los nervios un poco más. Molestia ya que no cancelas a tiempo algo. Te invitaran hacer ejercicios.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: Los tristes pensamientos, La gran fortuna, El hombre rico, El largo camino

La palabra clave esta nueva semana que comienza es la “autoconfianza”. Cuidado con los chismes. Debes estar pendiente de una mujer que viene a reclamar algo de un hombre.

